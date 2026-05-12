任天堂は5月11日、公式オンラインストア「My Nintendo Store（マイニンテンドーストア）」の名称を5月27日より「Nintendo Store」に変更すると発表した。

「My Nintendo Store」は、Nintendo Switch本体や周辺機器、ソフト、グッズなどを取り扱う任天堂直営のオンラインストア。今回の改称で先頭の「My」を取った形となる。

サービス内容や提供される商品ラインアップに変更はなく、名称のみの変更にとどまる。日本国内のストアのみならず、韓国や欧州など海外のMy Nintendo Storeも対象となる。

公式ストアのスマホアプリ（iOS／Android）では、先行して2025年11月5日に名称変更が実施されていた。今回のオンラインストア側の名称変更により、ブラウザ版とアプリ版の呼称が「Nintendo Store」に統一されることになる。

なお、任天堂をめぐっては5月25日に「Nintendo Switch 2」日本語・国内専用モデルが49,980円から59,980円へ値上げされることが発表されている。Nintendo Switch各種モデルも値上げされるほか、7月1日には「Nintendo Switch Online」の値上げも控えており、ストア名変更の前後で大きな動きが続く。

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