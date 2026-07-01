Jackeryは7月1日、容量2048Whのポータブル電源「Jackery ポータブル電源 2000 New V2」に、Jackery初のパールホワイトの新色を追加した。Jackeryのブランドカラーであるオレンジ色のアクセントはなく、リビングなどインテリアになじむ色に仕上げた。

希望小売価格は199,800円で、すでに販売中。

Jackeryとしては初めての真っ白なパールホワイトカラーを採用したポータブル電源「Jackery ポータブル電源 2000 New V2」。外装には、Jackeryを象徴するオレンジカラーが一切ない

日本限定販売となるパールホワイトモデル。これまで、ポータブル電源はもしもの時の備えとして、目に入りにくい場所に置いたり、押し入れにしまうことが多かった。だが、コンセントにアクセスしづらい場所など、ふだんから活用するメリットは多い。そこで、リビングのテレビボード横や寝室のベッドサイドなど、生活空間に置いても主張しすぎないカラーリングにした。

キッチンに置いてもよくなじむ

リビングでも存在を主張しすぎない

基本性能は通常カラーと同じ。2048Whの大容量と定格出力2200W（瞬間最大4400W）の高出力を備え、停電時の生活を支えられる。バッテリーはリン酸鉄リチウムイオン電池で、約4000回（約10年相当）の充放電サイクルに対応する長寿命設計とした。本体サイズは355×264×292mm、重さは約18.6kg。

Jackeryは、ひとまわりコンパクトな「Jackery ポータブル電源 1500 New」についても、パールホワイトモデルを投入する予定としている。