ウォルト・ディズニー・ジャパンは、ディズニー＆ピクサーのアニメーション『私がビーバーになる時』のブルーレイ＋DVD／4K UHD＋ブルーレイを2026年7月22日に発売する。価格はブルーレイ＋DVDが5,390円、4K UHD＋ブルーレイは7,590円。この度、発売に先駆けてボーナス・コンテンツから動物たちのコミカルで見事なダンスシーンを紐解く映像を一部公開する運びとなった。

『私がビーバーになる時』は、人間の意識をビーバーのロボットに転送する秘密の技術を使い、「もしも動物の世界に入れたら」という新たな「もしもの世界」を描いたディズニー＆ピクサーのアニメーション。監督と脚本は『インサイド・ヘッド』（2015）のダニエル・チョンが担当し、スタッフらと総力を挙げてビーバーの生態系を徹底的に調査して制作が進められた。主人公・メイベルが思い出の森を守るために"もふもふ"ビーバーとなり潜入するのは、人間のルールが通用しない"とんでもサバイバル・ワールド"。

この度、発売に先駆けてボーナス・コンテンツから動物たちのコミカルで見事なダンスシーンを紐解く映像を一部公開する運びとなった。この映像では、監督のダニエル・チョンをはじめとする制作スタッフが、ビーバーたちの王国を象徴する巨大な巣の制作に込めたこだわりについて語っている。実際にビーバーの巣を調査し、その複雑な構造を参考にしながらも、映画として見やすく、美しく映るよう細部を調整。さらに、高さ6mを超える巨大な巣をはじめ、枝や泥の質感、動物たちが安全に動き回れる工夫など、本物らしさとエンターテインメント性を両立させるために重ねた試行錯誤についても説明している。また、たくさんの動物たちが登場するコミカルで息もピッタリのダンスシーンでは、キャラクター同士の掛け合いや動きが自然に見えるよう、アニメーションチームが細かな調整を重ねたとのこと。究極の"もふもふ"アドベンチャーはどのように作り上げられたのか……？ 映画が出来るまでを知ることができるファン必見の貴重な映像となっている。

ブルーレイ＋DVD セット、4K UHD＋ブルーレイ セットには、生き物を観察し続けたスタッフたちの「いきもの観察日記」、映画が出来るまでを追った「作品の舞台裏」、"やさしすぎる"おじさん王様ビーバーのキング・ジョージの誕生に迫る「『キング・ジョージとの出会い』制作裏話」、そのほか 「NGシーン集」や「未公開シーン」など、"もふもふ"ワンダーランドの舞台裏に迫るボーナス・コンテンツも満載となっている。

なお、デジタル配信（購入/レンタル）はすでに始まっているので、こちらもあわせてチェックいただきたい。