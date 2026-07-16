カシオ計算機は7月15日、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の「VIRTUAL G-SHOCK」プロジェクトの一環として、メタバースプラットフォーム「Roblox（ロブロックス）」で、G-SHOCKを再現した時計アイテムの販売と公式ワールドの提供を開始した。若年層に向け、デジタル空間を通じた新たなブランド体験を提供する。

「Challenge the Skate Obby：G-SHOCK」キービジュアル

「VIRTUAL G-SHOCK」プロジェクトは2023年に始動し、NFT（非代替性トークン）やメタバース領域を中心に、デジタル空間ならではのコンテンツ創出やユーザーコミュニティの構築を進めている。今回は、全世界のデイリーアクティブユーザー数（DAU）が約1億5000万人を超えるという「ロブロックス」でコンテンツを展開する。

「ロブロックス」では、アバターの着せ替えを楽しめる機能を活用し、G-SHOCKの人気モデルを再現した時計アイテムを12種類用意した。ユーザーは多彩なカラーの中から好みのモデルを選び、自身のファッションに合わせて着用できる。

同時に、G-SHOCKの世界観を体感できるスケートボードレースゲーム「Challenge the Skate Obby：G-SHOCK」も公開した。若年層に人気の障害物ゲーム（オビー）を基にしており、繰り返し挑戦する楽しさを味わえる内容に仕上げたとしている。

時計アイテムは、G-SHOCKを代表する「DW-5600」と「GA-2100」を再現したアバター装着用アイテムを各6色、計12種類用意した。装着して公式ワールド「Challenge the Skate Obby：G-SHOCK」を訪れると、特殊エフェクトが発動する機能も備える。販売開始は7月15日正午（日本時間）。

今後はモデルやカラー、仕上げの異なる時計アイテムを順次拡充するほか、Tシャツやキャップ、バックパックなども販売する予定としている。

同時に公開した「Challenge the Skate Obby：G-SHOCK」は、スケートボードをテーマとした障害物レースゲーム。G-SHOCKの品質試験で行われる耐久テストを想起させるコースを滑り、障害物を乗り越えながらゴールを目指す。ジャンプ操作だけで多彩なトリックが発動する仕様で、公開開始は7月15日正午（日本時間）。今後は新コースや各種イベントも追加する予定という。

公開を記念したイベントも、「Challenge the Skate Obby：G-SHOCK」のワールド内で開催する。レースを完走すると、ワールド内で使用できる特別なアイテムを1アカウントにつき1回入手できるほか、一定時間以内にゴールした場合は、数量限定のG-SHOCKアイテムも追加で獲得できる。開催期間は7月15日正午から8月3日午前8時59分まで（日本時間）。

なお、詳細は特設サイトで確認できる。