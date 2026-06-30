米AMDは6月30日（現地時間）、同社グラフィックス製品向けのドライバアップデート「AMD Radeon Software Adrenalin 26.6.4」を公開した。23日に公開された不具合修正をWHQL版に統合する。

AMD、異例の今月4回目となるRadeonドライバアップデート公開。Windows 10×RX 7000シリーズの障害解消

今月6月3日に公開されたRadeon Software Adrenalin 26.6.1に続き、今月4回目の公開となるドライバアップデート。2回目のアップデートでRadeon RX 7000シリーズ向けにFSR 4がリリースされた目玉アップデートになっていたが、Windows 10環境でOSがGPUを見失う問題が発生。Hotfixでこの問題を修正するドライバを公開しており、今回26.6.4でMicrosoftの認可を受けたWHQL版メインブランチに更新を統合したという経緯になっている。

解消した不具合