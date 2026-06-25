スーパーコンピューター世界1位に中国「LineShine」がランクイン。しかもCPUオンリー

世界中で動作するスーパーコンピューターの性能を計測してランキングにまとめるTOP500は6月23日、ドイツで開催されたISC 2026会議にあわせてランキングを更新し、中国の最新システム「LineShine（霊晟）」が2.198エクサフロップ/秒を達成し、1位を獲得したと明らかにした。これまで1位だったEl Capitanが2位に後退している。

中国・深圳の国家スーパーコンピューティングセンター(NSCS)に設置された「LineShine（霊晟）」がTO500のHPL部門で1位に輝き、ローレンス・リバモア国立研究所で動作するEl Capitanを抜いたという内容。LineShineはカスタム中国製プロセッサと「LingKun」プラットフォームに基づいている独自色が大きな特徴で、AMDやNVIDIAのアクセラレーターを採用する大半のシステムとは大きく異なっている。合計1,379万コア、304コアのLX2プロセッサが1.55GHzで動作するというもので、インターコネクトにも独自のLingQiインターコネクトを採用。OSにもKylin OSが導入されている。HPLベンチマークでは、同システムの理論性能である2.736エクサフロップ/秒のほぼ8割に肉薄する2.198Exaflop/sを達成した。

ランキングではこのほかEl Capitan、Frontier、Auroraが1エクサフロップ/秒を超過しており、初めてアジア、北米、ヨーロッパの4リージョンでエクサスケールシステムが存在する状態になっている。