サンワサプライは7月3日、USB PD60W充電に対応し、スマートフォンの写真・動画をmicroSDカードへ手軽にバックアップできるコンパクトなUSB-Cカードリーダー「400-ADR447BK」を発売した。直販サイト「サンワダイレクト」で取り扱う。価格は4,980円。

USB PD60W対応で、スマートフォンを充電しながらバックアップできるUSB-Cカードリーダー「400-ADR447BK」

本製品をスマートフォンに接続し、無料の専用アプリ「iXflash」で操作するだけで、写真や動画をmicroSDカードへ手軽に保存・バックアップできる。パソコンやクラウドサービスを使わずスマートフォンだけで作業が完結するため、内蔵ストレージの容量不足が気になったときや、外出先で撮影データを整理したいときにも活用できる。バックアップしたデータをiPhoneへ復元することも可能だ。

USB-C充電ケーブルを接続すれば、スマートフォンを充電しながら写真・動画のバックアップを行える。USB PD60W急速充電に対応しているため、外出先や出張中でも作業を中断せずに大切なデータを保存できる。

本体サイズは約W5×D3×H0.8cm、重量は約10gとコンパクト。ポーチやガジェットケースに入れてもかさばりにくく、外出先でもすぐに使える。プッシュ式のmicroSDカードスロットを採用しており、カードの抜き差しもスムーズに行える。

デバイスを充電しながらバックアップをとることができる

USB Type-C端子を搭載したiPhone・Androidスマートフォンやタブレット、ノートパソコンなど幅広い機器で使用できる。スマートフォンやタブレットの写真・動画をmicroSDカードへ移動すれば、内蔵メモリの空き容量を手軽に確保できるほか、スマートフォンとパソコン間のデータ移動にも利用できる。データ転送速度はUSB 5Gbpsに対応し、大容量データもスムーズに扱える。

USB Type-C端子を搭載したiPhone・Android・タブレット・ノートPCに対応

専用アプリ「iXflash」では、スマートフォン内の写真・動画のバックアップや復元、データの閲覧・移動・コピーなどを行える。複雑な設定を必要とせず、スマートフォンのデータを整理しやすいのが特長。プライベートの思い出を保存したい人はもちろん、仕事用データを持ち運びたい人にも活用できる。