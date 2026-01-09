エレコムは1月9日、iPhone/iPadに保存された写真や動画を外部ストレージへ自動バックアップできるアプリ「ELECOM EXtorage Plus」をリリースした。アプリは無料。難しい設定なしでスムーズなデータ移行が可能という。

ELECOM EXtorage Plus

エレコム製のUSBメモリや外付けSSD、メモリーカードリーダーを接続して使うバックアップ用アプリ。2回目以降は「差分バックアップ」機能により、新しい写真・動画のみを自動で抽出してバックアップを実行。バックアップを途中で中止した場合でも、中止した位置から再開できる。

主な機能として、指定日以降のデータをまとめてバックアップできる機能や、編集前後の写真・動画を両方保存できる機能を搭載。LivePhotoやバースト写真にも対応し、iCloudに保存されたオリジナルデータも自動的にダウンロードしてバックアップする。

復元機能では、一括復元のほか特定の写真・動画のみを選択して復元することも可能。バックアップしたデータは撮影日順にソートされ、アプリ内でプレビュー表示できる。また、Windows/macOSでの閲覧にも対応している。

対応デバイスはUSB Type-Cポート搭載のiPhone/iPad（iOS/iPadOS 16/18）。Lightningポート搭載機種には別アプリ「ELECOM EXtorage Link」が用意されている。

対象製品はエレコム製でUSB-AもしくはUSB Type-Cコネクターを搭載したUSBメモリ/外付けSSD、USB Type-Cプラグを搭載したメモリーカードリーダーで、他社製品の動作保証はない。

エレコムは「万が一のスマートフォンの紛失・故障の際にも大切な思い出をしっかり残せる」として、同アプリの活用を呼びかけている。