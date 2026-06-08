スマホをうっかり落としたり、外出先でバッグの中を探したりすることはありませんか。旅行中や子ども連れでの外出、犬の散歩、キャッシュレス決済を使う場面では、スマホをすぐ取り出せるかどうかで快適さが変わってきます。

今回は、無印良品のスマートフォン用ストラップを2種類まとめて試してみました。首・肩からかける「ポリエステル ネックストラップ スマートフォン用」と、手首にかける「ポリエステル ハンドストラップ スマートフォン用」です。どちらも無印良品らしいシンプルなデザインで、スマホのケースに付属の薄型プレートを挟んで使うタイプです。

ケースに挟むだけ、薄型プレート式の手軽さ

2製品に共通するのが装着方法です。スマホとケースの間に付属の薄型プレート（芯材）を挟み込み、ケースの端から出たDカンにストラップを引っかけて使います。

今回は筆者が普段使っているApple純正の「MagSafe対応iPhone 17 Proクリアケース」と、TORRASの「Ostand Q3 Spin（iPhone 17 Pro用）」の2つで試しました。

検証に使用した2種類のiPhone 17 Pro用ケース（左：Apple MagSafe対応iPhone 17 Proクリアケース／右：TORRAS Ostand Q3 Spin）

プレートは金属ではなく、ポリエチレンテレフタレート（PET）製。やわらかい素材なので、スマホ本体に触れても傷を付けにくそうな安心感があります。





プレートに付いているDカンにストラップを取り付けて使います

プレートを付けたままでも充電は可能で、筆者の環境ではMagSafeのワイヤレス充電、有線充電ともに利用できました。

ただし、ケースとの相性はあります。Apple純正の「Apple MagSafe対応iPhone 17 Proクリアケース」は下部の切り欠きが大きく、プレートがケースに少ししか引っかかりませんでした。プレート自体がやわらかいため、強く引っ張ったときに抜け落ちそうな不安があり、このケースとの組み合わせには向いていないと感じました。

一方、「TORRAS Ostand Q3 Spin（iPhone 17 Pro用）」ではプレートの収まりが比較的よく、安心して使いやすい印象でした。Apple純正のような下部が大きく開いているケースでは、プレートをしっかり固定できない場合があるため、購入前にケースの形状を確認しておきたいところです。

公式サイトの商品説明では「別売りのケースと組み合わせて使えます」と案内されています。ハンドストラップの商品ページには無印良品のスマートフォンケースのラインナップも掲載されていますが、手持ちのケースで使う場合は形状の確認が欠かせません。今回のように下部が大きく開いたケースではプレートが安定しにくいこともあるため、下部がプレートをしっかり挟み込める形状かどうかを確認しておくと安心です。

TORRASのケースではプレートの収まりがよく安心して使えます

加えて、クリアケースや半透明のケースでは、背面から黒いプレートがうっすら透けて見えるのも少し気になるところ。透明・半透明のケースを使っている人は、保持力だけでなく見た目の印象も確認しておくとよさそうです。

クリアケースや半透明ケースでは黒いプレートが背面から見えます。TORRAS Ostand Q3 Spinも背面が半透明なのでこうなります

また、ネックストラップとハンドストラップは、プレートとDカンの形状・素材が共通なので、ケースに挟んだプレートはそのままに、ストラップだけを付け替えて使えます。外出時はネックストラップ、自宅や近場ではハンドストラップというように、使うシーンに合わせて切り替えられるのも便利です。

プレートはそのままにストラップだけを付け替えられます

両手が空いて便利、肩掛けもできる「ポリエステル ネックストラップ スマートフォン用」

商品名：「ポリエステル ネックストラップ スマートフォン用」

販売先：無印良品

価格：990円

サイズ：ストラップ 約直径7.5×長さ1160mm

耐荷重：約1.5kg

主な素材：ストラップ部 再生ポリエステル100%／金具 亜鉛合金／芯材 ポリエチレンテレフタレート ほか

首からかければ両手が空くので、荷物が多いときや移動中でもスマホをサッと取り出せます。紐は太めで適度な弾力があり、首や肩に食い込みにくいのが好印象。色味も落ち着いていて汚れが目立ちにくく、仕事中でもさりげなく使えます。

感心したのが安全面への配慮です。首から掛けるストラップは、どこかに引っかかった際に首が絞まり、最悪の場合は重大な事故につながるおそれがあります。本製品はその対策として、ネックストラップの途中に黒い筒状のパーツ（膨らみ）があり、過度な力がかかると「パチン」と2つに分かれて外れる仕組みになっています。実際に強く引っ張ってみると、ふだんの抜き差しでは外れない程度のしっかりした保持力がありながら、一定以上の力をかけると分離しました。首や肩に掛ける製品だけに、この構造は安心材料に感じます。

外れたところ

一方で気になったのが、長さが約1160mmで固定され、調節できない点です。首掛けでは扱いやすい一方、斜め掛けにすると体格や服装によって長さの感じ方が変わります。薄着の季節はスマホが低めの位置まで下がるため、人によっては「やや長い」と感じることもあり、逆にダウンなど厚手の上着の上から掛けると短く感じる場合があります。小柄な人や子どもにも長く感じられやすく、長さを変えたいときは結び目を作るなどの工夫が必要そうです。

手首にかけて落下を防ぐ「ポリエステル ハンドストラップ スマートフォン用」

商品名：「ポリエステル ハンドストラップ スマートフォン用」

販売先：無印良品

価格：790円

サイズ：ストラップ 約直径7.5×長さ340mm

耐荷重：約1.5kg

主な素材：ストラップ部 再生ポリエステル100%／金具 亜鉛合金／ネジ 鉄／芯材 ポリエチレンテレフタレート ほか

ハンドストラップは手首に通して使える

手首にかけて使うタイプで、片手で操作しながらでもスマホを落としにくくなります。太めの紐は手首にほどよくフィットし、表面は引っかかりのない滑らかな質感。それでいてツルツルしすぎず、持ったときの安心感がありました。ビニール製のストラップにありがちな「切れそう」という不安が少なく、790円とは思えないしっかりした作りです。肩掛けほど大げさに見えないので、レジでの決済や写真撮影など、スマホを手に持つ機会が多い人に向いていると感じました。

太めの紐で手首への当たりはやわらかい

ただ、使っていて気になったのが接続部（クリップ）の作りです。装着自体は簡単ですが、クリップ部分に横方向から力がかかったり、バッグやポケットの中で押されたりすると、意図せず外れそうな不安があります。留め具の口が外側を向いていると何かに触れやすいため、取り付ける向きにも注意したいところです。手首に通していれば絶対に落ちないというより、あくまで落下を防ぐ補助アイテムと考え、使う前に接続状態を確かめるクセをつけたい製品です。また、紐が太めで存在感があるぶん、スーツなどかっちりした服装には少し合わせにくいかもしれません。

まとめ：使うシーンで選びたい2タイプ

今回の2製品は、いずれも「シンプルで丈夫」「ケースに挟むだけで手軽」という点が共通の魅力です。両手を空けて移動したい人やポケットのない服が増える季節にはネックストラップが、手に持ったまま操作することが多い人にはハンドストラップが向いていそうです。

一方で、長さが固定である点や接続部の作り、ケースとの相性には好みや注意点があるものの、2つ合わせても1,780円。手持ちのスマホやケースとの相性を確かめれば、価格以上に頼れる相棒になってくれるはずです。スマホの落下や置き忘れが気になる人は、試してみてはいかがでしょうか。