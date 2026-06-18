カシオ計算機は6月16日、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新製品として、韓国発のストリートブランド「thisisneverthat（ディスイズネバーザット）」とのコラボレーションモデル「DW-5600TNT」を発表した。7月10日に発売する。価格は18,700円。

DW-5600TNT キービジュアル

DW-5600TNTは、初代「G-SHOCK」の象徴的な角型フォルムを受け継ぐ「DW-5600」をベースに、クラシカルな造形へ現在のトレンドを反映させたモデル。外装にはクリアカラーの透明なレジン素材を採用し、thisisneverthatの大胆なブランドロゴを際立たせている。

フェイスはホワイトとブラックのコントラストを強調し、90年代のノスタルジックなレトロ感と最先端のストリートセンスを融合させたという。ベゼルの上下部分には蓄光素材を採用しており、暗所では「PROTECTION」「G-SHOCK」の文字が浮かび上がるギミックを備える。

フェイス

裏蓋

裏蓋や遊環などの細部にもthisisneverthatのロゴをあしらったほか、コラボレーションモデル専用のスペシャルパッケージも用意した。着用して楽しむだけでなく、コレクションアイテムとしての価値も高めたとしている。

遊環

ベゼル上下部分の蓄光素材

thisisneverthatは2010年に始まった、韓国・ソウルを拠点とするコンテンポラリーファッションブランド。90年代のソウルのサブカルチャーに影響を受け、韓国のユースカルチャーを示すコレクションを生み出している。

LED

パッケージ

「DW-5600TNT」の主な仕様は以下のとおり。