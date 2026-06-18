カシオ計算機は6月16日、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新製品として、韓国発のストリートブランド「thisisneverthat（ディスイズネバーザット）」とのコラボレーションモデル「DW-5600TNT」を発表した。7月10日に発売する。価格は18,700円。
DW-5600TNTは、初代「G-SHOCK」の象徴的な角型フォルムを受け継ぐ「DW-5600」をベースに、クラシカルな造形へ現在のトレンドを反映させたモデル。外装にはクリアカラーの透明なレジン素材を採用し、thisisneverthatの大胆なブランドロゴを際立たせている。
フェイスはホワイトとブラックのコントラストを強調し、90年代のノスタルジックなレトロ感と最先端のストリートセンスを融合させたという。ベゼルの上下部分には蓄光素材を採用しており、暗所では「PROTECTION」「G-SHOCK」の文字が浮かび上がるギミックを備える。
裏蓋や遊環などの細部にもthisisneverthatのロゴをあしらったほか、コラボレーションモデル専用のスペシャルパッケージも用意した。着用して楽しむだけでなく、コレクションアイテムとしての価値も高めたとしている。
thisisneverthatは2010年に始まった、韓国・ソウルを拠点とするコンテンポラリーファッションブランド。90年代のソウルのサブカルチャーに影響を受け、韓国のユースカルチャーを示すコレクションを生み出している。
「DW-5600TNT」の主な仕様は以下のとおり。
- ケースサイズ：W42.8×D13.4×H48.9mm
- 質量：52g
- ケース・ベゼル材質：樹脂
- バンド：樹脂バンド
- 防水性能：20気圧防水
- ガラス：無機ガラス
- 構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）
- 電池寿命：約5年
- バンド装着可能サイズ：145～205mm
- その他機能：ストップウオッチ、タイマー、マルチアラーム1本・時報、報音フラッシュ、LEDバックライト（スーパーイルミネーター、残照機能付き）、フルオートカレンダー、12／24時間制表示切替