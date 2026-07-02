LINEヤフーは7月2日、AIを用いてコミュニケーションアプリ「LINE」を機能強化すると発表した。トークルーム内でAIエージェント「Agent i」を呼び出して、会話の内容からやるべきタスクをまとめたり、予定をLINEカレンダーに登録できるようになる。2026年内に提供する。

LINEアプリのトークルームに、日常のコミュニケーションがより便利になるようAIが支援する機能「Agent i in chat」を追加する

日常のコミュニケーションがより便利になるようAIが支援する機能「Agent i in chat」をトークルームに追加する。トークルームやグループトークのメンバーとの間でやるべきタスクの会話が出た場合、その場でAgent iを呼び出して指示すればタスクをLINEノートにまとめてくれる。

会話の内容からタスクをまとめてくれる

3月に提供を開始したLINEカレンダーとの連携機能も持つ。トークルームで予定に関する会話が出た場合、Agent iに指示すれば予定をまとめてLINEカレンダーに登録してくれる。通常、LINEで予定が決まった際、ふだん使っているカレンダーアプリに遷移して予定を登録する必要があるが、LINEアプリだけで完結する。LINEカレンダーはGoogleカレンダーなどと連携できるので、登録された予定はふだん使っているカレンダーアプリに反映される。