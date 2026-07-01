最初に結論： 今年40周年のレンズ付フィルム「写ルンです」、2種類の新製品を投入 記事の重要ポイント： 1： 黒白フィルムモデル「写ルンです Black and White」、カラーネガフィルム対応の現像店で現像できる

黒白フィルムモデル「写ルンです Black and White」、カラーネガフィルム対応の現像店で現像できる 2： 防水モデル「写ルンです Active」、水深10mまでの防水性を確保

防水モデル「写ルンです Active」、水深10mまでの防水性を確保 3： ハンドストラップ「写ルンです Hand Strap」も用意

富士フイルムは7月1日、レンズ付フィルム「写ルンです」の新商品として、黒白フィルムモデル「写ルンです Black and White」と、防水モデル「写ルンです Active」を発表した。いずれも価格はオープン。発売は、写ルンです Black and Whiteが9月以降、写ルンです Activeが8月上旬の予定。

写ルンです Black and Whiteは、シャープで粒状感の滑らかな表現が特長の黒白フィルムを装てんしたモデル。黒と白の2色で表現することで、街角のスナップや日常のワンシーンがアーティスティックな仕上がりにできる。黒白フィルムながら、カラーネガフィルムと同じ現像液に対応しており、通常の写ルンですと同様に近くのカラーネガフィルムの現像店で現像注文できる（対応している現像液は「CN-16」と「C-41」）。

黒白フィルムモデル「写ルンです Black and White」

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写ルンです Activeは、本体を防水性能あるプラスチックケースで覆うことで、水深10mまでの防水性を備えたモデル。海やプールなどの水辺はもちろん、ウィンタースポーツやキャンプなど、アクティブなシーンでの撮影に向く。通常モデルより大きいフィルム巻き取りノブとレバー型のシャッターボタンを採用し、水中や手袋を付けているシーンでも操作できる。

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写ルンですシリーズを手軽に持ち歩けるアクセサリー「写ルンです Hand Strap」も同時に発表した。ハンドストラップにお気に入りのキーホルダーを付けるなど、自分のスタイルにあわせたアレンジもできる。発売は8月上旬の予定で、価格はオープン。