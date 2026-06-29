ソースネクストが、低価格のコンパクトデジカメ「DIGI+デュアルディスプレイ搭載デジタルカメラ DGP-DCM01」を発表した。ちょっと懐かしいスケルトン（透明）ボディを採用したのと、背面だけでなく前面にも表示パネルを搭載し、自撮りが手軽にできるのが特徴。希望小売価格は7,980円で、発売記念で7月8日まで5,980円で販売する。すでに販売中。

専用カメラでの撮影体験を手軽に提供したい、というコンセプトの低価格コンパクトデジカメ。本体の外装は半透明のスケルトンデザインとし、レトロな印象を高めた。

前面にもディスプレイを備えている

前面に1.3インチ、背面に2.4インチのディスプレイを備えており、自撮りの際も画面を確認しながら撮影できる。センサーは500万画素のCMOSセンサーで、静止画のほか4K/30fpsの動画撮影にも対応。レンズは単焦点（対角75度）で、光学ズームはなく3倍までのデジタルズームが可能。オートフォーカスにも対応する。

前面のディスプレイを見ながら自撮りできる

USB Type-CでPCと接続すればWebカメラとしても利用可能で、オンライン会議などにも活用できる。記録メディアは最大64GBのmicroSDカードに対応する。

本体サイズは96×24×58mm、重さは約102g。