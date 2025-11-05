メルカリは11月5日、モバイルサービス「メルカリモバイル」を初めて申し込んだユーザーを対象とした優待キャンペーンを開始した。メルカリで使える99％割引クーポンをプレゼントする。キャンペーンへの申込期間は12月23日 23時59分まで。

所定の条件を満たしたユーザーに対し、「メルカリ」での買い物に利用できる99％割引クーポンを進呈する。特典付与の条件は、（1）キャンペーン参加条件を満たしていること、（2）申し込み期間中に、キャンペーンページよりエントリーが完了していること、（3）申込期間中に初めて「メルカリモバイル」の申し込み完了（審査通過）していること。

キャンペーンへのエントリーは新規契約の前に行う必要があり、順番が逆になると適用対象外となってしまうため注意のこと。

特典のメルカリ99％割引クーポンは、申し込んだプランに応じて値引きの上限金額が異なり、最大上限額は1万円。クーポンは「メルカリモバイル」の申し込み審査完了(通過)後、ユーザーのアカウントに付与される。有効期間はクーポン付与日を含めて14日間。

新しい電話番号での契約の場合

プラン 値引の上限金額 4GBまたは10GBプラン 上限2,000円 20GBまたは40GBプラン 上限5,000円

他社からの乗り換え(MNP)の場合

プラン 値引の上限金額 4GBまたは10GBプラン 上限5,000円 20GBまたは40GBプラン 上限1万円

さらに、登録手数料の金額に相当する3,300ポイントを還元し、実質無料となる特典も併せて提供する。登録手数料相当分ポイントは、契約開始(開通)月を1ヶ月目とし、6ヶ月目の請求確定後、支払いが完了したユーザーに付与される。ポイントの有効期限は付与日を含めて60日間。