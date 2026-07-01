最初に結論：乾電池があればスマホを充電できる、防災用途にも安心なモバイルバッテリーを使ってみました。 記事の重要ポイント： スマホ充電とLEDライトを切り替えて使える。

電源は入手しやすい単3形乾電池4本。

フタに緊急通報ダイヤルの一覧が記載されていて便利。

出先でスマホを充電するのに便利なモバイルバッテリー。災害時にも頼りになる必携アイテムですが、意外とありがちなのが“充電し忘れ”や“自己放電”。

いざ使おうと思ってスマホをつないだときに空だったときの絶望感といったら……！

そんなときに役立つかもしれないのが、スリコで見つけた「防災ライト付き乾電池バッテリー」。

入手しやすい単3形乾電池4本を入れれば、防災ライトとしてもモバイルバッテリーとしても使えるのが便利。フタに使い方や緊急通報ダイヤルが記載されているのも気が利いています。

乾電池4本でスマホ充電も可能 シンプルな2WAY設計

ケースを開けて乾電池を入れ、本体側面のスイッチを左側に動かすと「モバイルバッテリー」として、右側に動かすと「防災ライト」として使えます。

スイッチを中央に合わせるとオフになるので、普段は携帯に便利な電池ケースとしても使用可能です。

モバイルバッテリーとして使う場合は、側面に搭載されているUSB Type-A端子と充電したいデバイスをケーブルでつなげばOK。

仕様上の容量は1,000mAhと少ないですが、一般的なスマホ（内蔵バッテリー容量4,000mAh程度）なら単純計算で15％ほど充電できます。

もちろん、乾電池を交換することで繰り返し給電可能。緊急用としては十分です。

手持ちのiPhoneを充電しているところ

防災ライトや緊急連絡先表示など非常時に役立ちそう

防災ライトの明るさは、スマホのLEDより照らす範囲は狭いですが、そのぶん明るい印象で、停電時の探しものくらいなら問題なくできそうです。

iPhone 13 miniのLEDと比べてみたところ。左が防災ライト付き乾電池バッテリー、右がiPhoneの懐中電灯機能

フタには簡単な使い方や機能説明のほか、警察や救急車、海上保安庁、災害伝言ダイヤル、救急相談、JAFなどの電話番号が記されています。これを見ながら電話をかけられるので、子どもに持たせても役立ちそうです。

ニッケル水素充電池やリチウム電池などの二次電池（充電式電池）は使えませんが、手に入りやすいアルカリ乾電池でスマホを充電できるのはやはり便利。普段使いには正直非力ですが、緊急時には思いのほか役に立ってくれそうです。