U-NEXTは、韓国ドラマ『オナー ～彼女たちの法廷～』（全24話）を2026年7月10日12時よりにて独占レンタル配信開始する。レンタル価格は各話220円（3日間）。

『オナー ～彼女たちの法廷～』は、性犯罪被害者専門の法律事務所L&Jに集った3人の女性弁護士たちが、失われた名誉を取り戻すべく真実を追う法廷ミステリー。20年前のある夜、残酷な暴力の被害者となった3人の女性が、やがて共犯者として追い詰められ、その闇に今なお縛られている——。

L&J法律事務所で性犯罪被害者専門のエース弁護士ユン・ラヨンを演じるのは、『凍える牙』（2012）のイ・ナヨン。約3年ぶりのドラマ復帰作となる本作で、自身も被害者としての過去を抱えながら依頼人の弁護に奔走するラヨンの複雑な内面を表現する。3人組のリーダーであるL&J代表弁護士カン・シンジェを演じるのはチョン・ウンチェ。さらに、イ・チョンアが同事務所の行動派弁護士ファン・ヒョンジンを演じる。

悪に立ち向かい真実を追いかける弁護士たちの熱い戦いの記録であり、険しい道をお互いに支え合って乗り越えてきた友情の物語でもある本作。3人を崖っぷちに追い詰める闇の組織の実態と、20年前の事件との驚くべきつながりが次々と明らかになるストーリーに注目いただきたい。