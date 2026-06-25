ニトリは6月25日、工事不要の「木目調ポータブルクーラー(NR-036)」を、一部のニトリ店舗およびニトリネットにて6月中旬より販売開始したとアナウンスした。価格は34,900円。

同社は、5月下旬に工事不要のファブリック調「ポータブルクーラー(NR-101ON)」を発売し、多くの反響を得たという。今回、インテリアになじむ新たなデザインとして、木目調モデルの販売を開始した。

「木目調ポータブルクーラー」は、一般的なエアコンと同じコンプレッサー式を採用しながらも工事不要で使えるのが特徴。排気ダクトと窓用のダクトパネルを設置すれば、コンセントに接続してすぐに利用できる。

運転時に発生するドレン水を製品内部で蒸発させるノンドレン構造を採用しており、冷風モードでは排水ホースを気にせず使用できる。キャスター付きで部屋間の移動も簡単に行える。なお、湿度の高い環境で使用し、本体内部のタンクがドレン水で満杯になった場合は自動で運転を停止する。

工事不要ですぐに使える

運転モードは、16～32℃に設定できる冷風モードに加え、室内の湿度を下げる除湿モードを搭載。付属のドレンホースを使えば、水をためる容器への連続排水も可能だ。ほかにも、空気を循環させる送風モード、就寝中の冷えすぎを防ぐおやすみ設定、1時間単位で設定できるタイマー機能を備え、室内の状況に応じて多様な使い方ができる。付属のリモコンを使えば、離れた場所からでも温度調整が可能だ。

お部屋に合わせた多様な運転モード

空間の雰囲気を大切にする木目調デザイン

本体サイズは幅330×奥行312×高さ696mm、重さは約21kg。カラーはミドルブラウン。定格電圧はAC100V、定格消費電力は50Hz時650W、60Hz時720W。冷風能力は50Hz時2.0kW、60Hz時2.2kW、定格除湿能力は50Hz時16L/日、60Hz時21L/日。付属品はリモコン（単4形乾電池2本）、排気ダクト、ダクトエンド、排気ノズル、パネル（A/B/C各1枚）、レール固定具×2、ドレンホース、パネル固定用ねじセット×各2、タッピングねじ×6。なお、冷風能力・定格除湿能力・電気特性は室温27℃、相対湿度60％の条件で運転した場合の値。