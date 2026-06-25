ポニーキャニオンは、音楽ドキュメンタリー映画『レッド・ツェッペリン：ビカミング』の4K UHD＋ブルーレイセットとブルーレイ＋DVDセットを2026年9月30日に発売する。価格は、「4K UHD＋Blu-rayセット コレクターズ・エディション」が13,200円、「4K UHD＋Blu-rayセット」が8,690円、「Blu-ray＋DVDセット」が6,380円。デジタル配信（セル）は各種配信サービスにて、順次販売開始となる。

4K UHD＋Blu-rayセット コレクターズ・エディション

4K UHD＋Blu-rayセット

Blu-ray＋DVDセット

『レッド・ツェッペリン：ビカミング』は、60年代末にイギリスで結成されたロック・バンド、レッド・ツェッペリンの軌跡をメンバー自身による証言やアーカイブ映像でまとめたドキュメンタリー。未公開のジョン・ボーナムの生前音声のほか、メンバーの家族写真や映像、初期のライブシーンなど貴重なアーカイブ映像を収録している。

本編のほか、ブルーレイに6分の特典映像（日本版予告編、監督コメント）を収録する。なお、「4K UHD＋Blu-rayセット コレクターズ・エディション」には、海外オリジナルアート・B2ファブリックポスター（サイズ：W515mm×H728mm）とポストカードセット16枚が特典として封入されている。