『トップガン』公開40周年を記念した4K UHD＋ブルーレイ セットが7月3日に発売

トム・クルーズ主演のスカイアクション映画『トップガン』の公開40周年を記念して、スチールブック仕様の4K UHD＋ブルーレイ セットが2026年7月3日に発売となる。価格は8,690円。
『トップガン』は、常識破りの伝説的パイロットが繰り広げるリアルな映像にこだわった迫力のドッグファイトシーンで大ヒットを記録したスカイアクション映画。パラマウントがシリーズ3作目の制作を進行中であることを正式発表したことでも話題となった同作が、公開40周年を記念したスチールブック仕様で登場する運びとなった。TV版吹替は、初回放映時ノーカットのゴールデン洋画劇場版（1989）と、放映時にカットされたシーンを追録した「完全版」の木曜洋画劇場版（2009）の2種を収録している。
4K UHD／ブルーレイ共通の映像特典は以下の通り。
- 「トップガン」の財産
- 6時の方向 - 「トップガン」の30年
・当時について
・米国の誇り
・危険な大空へ
・熱意を持って
・「トップガン」とこれから
音声特典は、製作のジェリー・ブラッカイマー、トニー・スコット監督、脚本家のジャック・エップス・Jr.と海軍の専門家による解説を収録している。
また、ブルーレイのみの映像特典は以下の通り。
- 「トップガン」の舞台裏
・製作までの道のり
・陸と海での撮影
・空での撮影
・視覚効果について
・「トップガン」の音楽
・映画公開とその反響
- マルチ・アングル ストーリーボード
- エリート中のエリート：現実のトップガン
- ミュージック・ビデオ
・ケニー・ロギンス 「デンジャー・ゾーン」
・ベルリン 「愛は吐息のように」
・ラヴァーボーイ 「ヘヴン・イン・ユア・アイズ」
・ハロルド・フォルターメイヤーとスティーヴ・スティーヴンス 「トップ・ガン 賛美の世界」
- オリジナルプロモーション映像
・スクリーンの外のドラマ
・サバイバル・トレーニング
・トム・クルーズ 秘蔵インタビュー
・TVスポット
世界最高のエリート・パイロット養成所、通称"トップガン"入りを果たした、型破りな天才・マーベリック（トム・クルーズ）。相棒のグース（アンソニー・エドワーズ）と厳しい訓練を重ね、ライバルのアイスマン（ヴァル・キルマー）と衝突しながらトップを目指す。一方、彼は新任の女性教官・チャーリー（ケリー・マクギリス）に心惹かれていくが
■出演者（役名：俳優名／日本語吹替、木曜洋画劇場版／ゴールデン洋画劇場版）
マーベリック：トム・クルーズ（森川智之／渡辺裕之）
チャーリー：ケリー・マクギリス（安藤麻吹／吉田理保子）
アイスマン：ヴァル・キルマー（東地宏樹／谷口節）
グース：アンソニー・エドワーズ（平田広明／江原正士）
■スタッフ
監督：トニー・スコット
製作：ドン・シンプソン、ジェリー・ブラッカイマー
脚本：ジム・キャッシュ、ジャック・ジェップス・Jr.
音楽：ハロルド・フォルターメイヤー
日本語版制作スタッフ
字幕翻訳：戸田奈津子
吹替翻訳：松崎広幸（木曜洋画劇場版）／木原たけし（ゴールデン洋画劇場版）
吹替演出：伊達康将（木曜洋画劇場版）／小山悟（ゴールデン洋画劇場版）
発売・販売元：ハピネット・メディアマーケティング
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