トム・クルーズ主演のスカイアクション映画『トップガン』の公開40周年を記念して、スチールブック仕様の4K UHD＋ブルーレイ セットが2026年7月3日に発売となる。価格は8,690円。

『トップガン』公開40周年を記念した4K UHD＋ブルーレイ セットが7月3日に発売

『トップガン』は、常識破りの伝説的パイロットが繰り広げるリアルな映像にこだわった迫力のドッグファイトシーンで大ヒットを記録したスカイアクション映画。パラマウントがシリーズ3作目の制作を進行中であることを正式発表したことでも話題となった同作が、公開40周年を記念したスチールブック仕様で登場する運びとなった。TV版吹替は、初回放映時ノーカットのゴールデン洋画劇場版（1989）と、放映時にカットされたシーンを追録した「完全版」の木曜洋画劇場版（2009）の2種を収録している。

4K UHD／ブルーレイ共通の映像特典は以下の通り。

「トップガン」の財産

6時の方向 - 「トップガン」の30年

・当時について

・米国の誇り

・危険な大空へ

・熱意を持って

・「トップガン」とこれから



音声特典は、製作のジェリー・ブラッカイマー、トニー・スコット監督、脚本家のジャック・エップス・Jr.と海軍の専門家による解説を収録している。

また、ブルーレイのみの映像特典は以下の通り。

「トップガン」の舞台裏

・製作までの道のり

・陸と海での撮影

・空での撮影

・視覚効果について

・「トップガン」の音楽

・映画公開とその反響



・製作までの道のり ・陸と海での撮影 ・空での撮影 ・視覚効果について ・「トップガン」の音楽 ・映画公開とその反響 マルチ・アングル ストーリーボード



エリート中のエリート：現実のトップガン



ミュージック・ビデオ

・ケニー・ロギンス 「デンジャー・ゾーン」

・ベルリン 「愛は吐息のように」

・ラヴァーボーイ 「ヘヴン・イン・ユア・アイズ」

・ハロルド・フォルターメイヤーとスティーヴ・スティーヴンス 「トップ・ガン 賛美の世界」



・ケニー・ロギンス 「デンジャー・ゾーン」 ・ベルリン 「愛は吐息のように」 ・ラヴァーボーイ 「ヘヴン・イン・ユア・アイズ」 ・ハロルド・フォルターメイヤーとスティーヴ・スティーヴンス 「トップ・ガン 賛美の世界」 オリジナルプロモーション映像

・スクリーンの外のドラマ

・サバイバル・トレーニング

・トム・クルーズ 秘蔵インタビュー

・TVスポット

