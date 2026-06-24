パソコン工房「怒涛のボーナス還元祭」開催中、最大3万円分相当還元へ

ユニットコムは6月25日、会員限定施策として「怒涛のボーナス還元祭」を開始した。実施期間は7月8日（水）まで。
期間中、パソコン工房で対象の新品パソコン・ゲーミングPCを購入することで、構成に応じて最大3万円分相当の還元を付与するというもの。店舗・WEB通販での開催期間：2026年6月25日（木）～ 7月8日（水）で、店舗では店舗で利用できる商品券、Web通販ではパソコン工房ポイントでの還元を実施する。
- 「NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell（NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q）」を搭載した新品デスクトップPC：30,000円分相当還元
- 「NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell」を搭載した新品デスクトップPC：8,000円分相当還元
- 「NVIDIA RTX A1000（GeForce RTX 5070・GeForce RTX 4070 SUPER・AMD Radeon RX 9070 XT）」を搭載した新品デスクトップPC：7,000円分相当還元
- 「GeForce RTX 5060（GeForce RTX 4060・AMD Radeon RX 9060）」を搭載した新品デスクトップPC：5,000円分相当還元
- 「オンボードVGA ＋ インテル Core Ultra 5（インテル Core i5・AMD Ryzen 5）」を搭載した新品デスクトップPC：2,000円分相当還元
- 「GeForce RTX 5090」を搭載した新品ノートPC：15,000円分相当還元
- 「GeForce RTX 5070 Ti」を搭載した新品ノートPC：7,000円分相当還元
- 「GeForce RTX 5050（GeForce RTX 4060）」を搭載した新品ノートPC：5,000円分相当還元
- 「オンボードVGA ＋ インテル Core Ultra 5（インテル Core 5・インテル Core i5）」を搭載した新品ノートPC： 5,000円分相当還元