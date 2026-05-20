Metaとエシロールルックスオティカ（EssilorLuxottica）が、AIスマートグラス「Ray-Ban Meta (Gen 2)」「Oakley Meta」を日本で発表した。1200万画素の超広角カメラとマイクを搭載し、カメラがとらえた周囲の状況をもとにMeta AIが調べ物やさまざまな提案をしてくれる。レンズ内にディスプレイは搭載しない。

価格は、Ray-Ban Meta（Gen 2）が73,700円～、Ray-Ban Meta Optics（Gen 2）が82,500円（度付きレンズ別売）、Oakley Meta HSTNが77,220円～、Oakley Meta Vanguardが96,580円～。発売は5月21日。

AIスマートグラス「Ray-Ban Meta (Gen 2)」

すでに外国では販売済みのAIスマートグラス。前面に1200万画素の超広角カメラを搭載し、高解像度の写真撮影や3K Ultra HDの動画撮影ができる。このカメラは撮影だけでなく、周囲の状況や被写体をMeta AIが認識し、質問したり提案をするのにも使われる。

本体に、周囲の音を遮断しないオープンイヤースピーカーを搭載し、高品質な音楽再生や通話が楽しめる。バッテリー駆動時間は最大8時間。

Ray-Ban Meta (Gen 2)はさまざまな種類を用意する