LiberNovoは、2026年6月23日12時から同年7月11日0時まで、電動ワークチェア「LiberNovo Omni」を最大41％オフの特別価格で販売する「プレミアムセール」を実施する。

セール期間中は対象商品の購入者向けに、スペシャルギフト3点セットを数量限定でプレゼントするほか、ワークチェアや豪華賞品が当たる抽選キャンペーンなどが楽しめる。プレミアムセールの特典内容は下記の通り。

期間限定でポイント3倍

LiberNovoの公式サイトでは、会員登録でポイントがたまる特典プログラムを提供している。ポイントは製品購入や新規会員登録、メルマガ登録、各SNSアカウントのフォローなどで獲得でき、貯まったポイントは各種クーポンと交換可能。プレミアムセール期間中は、商品購入時の獲得ポイントが通常の3倍となる。

数量限定のスペシャルギフト3点セットをプレゼント

プレミアムセール期間中、「LiberNovo Omni」を含み12万円以上注文したユーザーに、数量限定でスペシャルギフト3点セットをプレゼントする。

プレミアムセール限定抽選会「ラッキースピン」

12万円以上の注文ごとに、賞品が当たる抽選会「ラッキースピン」に参加可能。賞品は「LiberNovo Omni」本体やフットレスト、バッテリーといった製品のほか、500円オフクーポンなどが用意される。賞品一覧は下記の通り。

LiberNovo Omni (1台)

フットレスト (1台)

バッテリー (1個)

冷却シートパッド (1個)

Eco-Comfort ワークマット

Ultimate究極快眠セット

Smart Entry応援セット

500円OFFクーポン

「お友達紹介プログラム」で2％オフ

製品を2％オフで購入できる「お友達紹介プログラム」も提供する。専用リンクを他者とシェアし、その人が専用リンク経由でアカウント登録すると登録者に2％オフクーポンがプレゼントされる。また、リンクをシェアされた人が初回購入を完了すると、紹介者にも2％オフクーポンが進呈される。

LiberNovoではこのほか、2026年6月17日から7月31日23時59分までの期間で、新製品となるLiberNovo Omni SEを85,859円、LiberNovo Omni Proを143,089円、LiberNovo Maxis - Airflowを186,009円で販売する早割キャンペーンも行っている。