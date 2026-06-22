『崩壊：ネクサスアニマ』第2回ベータテスト募集開始。7月9日から開催へ

HoYoverseは6月22日、開発中のアニマ育成アドベンチャー戦略ゲーム『崩壊：ネクサスアニマ』において第2回クローズドベータテスト『崩壊：ネクサスアニマ』を開催すると明らかにした。同日ゲーム公式サイト上で参加募集アンケートを開催しており、回答することで応募できる。

『崩壊：ネクサスアニマ』は、「崩壊」フランチャイズ最新作となるアニマ育成アドベンチャー戦略ゲーム。「愛情」と「憎悪」、「光明」と「暗黒」、「現実」と「虚幻」のような対となる元理概念を結びつける存在であるネクサスを軸として展開するとしており、崩壊の後にネクサスが砕け散ってしまった世界を舞台に物語が進展する。今回のテストでプレイヤーは幽閉状態から脱した「次元界トラベラー」に扮する予定で、ナナフィや白梅、不死ヶ岳などさまざまな仲間と出会うことができるという。

進化テストは応募したユーザーの中から選抜して実施されるクローズドベータテストで、課金なし・実施期間終了後にデータを消去する。対応デバイスはPC、Android、iOSで、続報について新しい公式アカウントでの告知が行われる。