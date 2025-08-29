HoYoverse新作『崩壊：ネクサスアニマ』初回ベータテスト募集開始！ アニマ育成戦略ゲーム

HoYoverseは8月29日、同社『崩壊』フランチャイズにおける最新作『崩壊：ネクサスアニマ』を正式に発表し、小規模クローズドテスト「ネクサスリンク・テスト」の参加募集を開始した。9月12日まで応募を受け付ける。
2025年に開催された『崩壊：スターレイル』の周年ライブでお披露目された『崩壊：ネクサスアニマ』が正式に発表されたという内容。『崩壊』フランチャイズに属する作品に位置付けられており、アニマ育成戦略ゲームと題されている。これまで『崩壊』シリーズで見たことのあるキャラクターが登場しているが、プロフィールには一部これまでと異なる点も見受けられるようだ。
今回小規模クローズドテスト「ネクサスリンク・テスト」の受付を開始しており、PCかiOSで参加可能。事前登録とアンケートの提出を済ませた応募者の中から、抽選で参加資格を配布する。
『崩壊：ネクサスアニマ』実機映像— 崩壊：ネクサスアニマ (@houkaiNA) August 29, 2025
※ 開発中の内容のため、最終的な品質を表すものではありません。
※ 今回のテストは日本語・中国語（簡/繁）・英語・韓国語に対応しております。今後、その他の言語にも対応予定です。
