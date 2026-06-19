『鳴潮 Ver.3.5』予告番組が6月26日配信！ “ちょこっとお茶会”ふたたび

KURO GAMESは6月19日、提供中のオープンワールドアクションRPG『鳴潮』における予告配信を6月26日（金）20:00から実施すると明らかにした。本編開始前の19:30から「鳴潮予告特別通信～ちょこっとお茶会～」も行われる。
新エリア「玄方」に向かうとみられる次期アップデートの予告配信。新しいプレイアブルキャラクターとして「秧秧・玄翎」「穂穂」もお披露目済み。配信自体は20時から始まるが、本編開始前の19時30分からは「鳴潮予告特別通信～ちょこっとお茶会～」も配信予定。男漂泊者役の増田俊樹さんとアブ役の井澤詩織さんが出演し、ファンアートの紹介や内容の予想など楽しいコンテンツを用意する。
『鳴潮』Ver.3.5予告特別通信が、2026年6月26日（金）20:00（日本標準時)に『鳴潮』公式YouTubeチャンネルにて正式放送されます。— 鳴潮 (Wuthering Waves) 公式 (@WW_JP_Official) June 19, 2026
配信の予約はこちら▼https://t.co/T9B23eNcz6
本編開始前の19:30より、#増田俊樹 さん (男漂泊者役) と#井澤詩織 さん (アブ役)による… pic.twitter.com/DirI4p6gqj