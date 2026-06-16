Riot Gamesは6月13日、提供中のゲーム『チームファイト タクティクス（TFT）』のゲームエンジンをUnreal Engineに刷新すると明らかにした。8月13日のセット18リリースで新バージョンが適用される。

『チームファイト タクティクス（TFT）』のゲームエンジン「ヘクステック」廃止。Unreal Engineに移行へ

TFTはこれまでリーグ・オブ・レジェンドでも採用されているゲームエンジン「ヘクステック」を用いてきたが、今回Unreal Engineに移行するというもの。これによってリーグ・オブ・レジェンド本体のアップデートと衝突することがなくなり、さらにセット18の4パッチ目ではクライアントまで分離予定。TFTの遠い将来に活かせる長期的なイノベーションになるとのことで、プレイヤーはこれまでと同様にTFTを楽しめるはずだとしている。なお、新ゲームエンジンを採用するためにセット18のPBEは7月15日から4週間実施する予定で、フィードバックの収集を強化する。

モバイル版の最低動作環境は概ねこれまでと同程度に収まる見込みだが、iOSのメモリ2GB端末やAndroidのメモリ2GB/3GB端末は対象外になる。PC版ではWindows 10 19041以降、DirectX 11、Shader Model 5への対応が必要になるとのこと。

通貨やコスメティックはこれまで同様に利用できるが、ランダムミッドへのコンパニオン対応はしばらく維持するとしつつも、「Unrealでタクティシャンのラインナップの新たな可能性を模索していく中で、これらの新しいリトルレジェンドのランダムミッドコンパニオン対応は終了する予定です」と述べられている。