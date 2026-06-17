この記事の内容：YouTubeやSNSで興味のないショート動画が再生されたときの対応
記事の重要ポイント：
  • 興味がない動画はその旨を申告してレコメンドアルゴリズムに反映させる
  • うっかり最後まで見てしまわないように注意
  • 興味がない動画を投稿しているアカウントをブロックするのも有効

YouTubeやリール、TikTokのショート動画の「おすすめ」を見ていると、「なぜこればかり出てくるのだろう」「もう見たくない」という動画が表示されることがあります。

これは、ショート動画のアルゴリズムによるものです。ユーザー一人ひとりの反応を観察しながら「この人が好きそうな動画」を予測して表示しているのです。

手がかりにしているのは、最後まで見たか（視聴完了率）、同じ動画を繰り返し見たか、「いいね」やコメント／シェア／保存などの動作をしたか、すぐにスワイプして飛ばしたか……といった行動です。なかでも「途中で離脱せず最後まで見たか」は強い指標とされています。

つまり、特に興味がなくても最後まで見てしまうと、提供側は「この人はこのジャンルに興味がある」と判断し、優先的に関連動画をおすすめとして表示します。たまたま「この動画はAI？」などの疑問を持って見てしまった場合でも、アルゴリズムは興味があると判断します。

この結果、すでに見飽きた動画や元々興味がない動画が表示され続けてしまうこともあります。そこで、ショート動画で自分好みの動画をおすすめしてもらうために、「この動画には興味がない」ということを伝えることができるようになっています。ただし、その操作を行っても、まったく表示されなくなるとは限りません。見たくない動画をよく投稿しているアカウントがある（そしてそのアカウントの投稿動画がよく表示される）場合は、ブロックも有効です。

なお、動画を閲覧中に「興味あり」「興味なし」を選択できるボタンが表示されることもあります。その場合は、「興味なし」を押すなどすれば、アルゴリズムに反映されるようになります。また、見たくない動画はなるべく早くスワイプで飛ばすようにすることで、興味がないことを認識させてもいいでしょう。

  • 「興味なし」ボタン

    動画の再生中に「興味なし」ボタンが表示される場合は、これをタップすればそれがレコメンドのアルゴリズムに反映されます

YouTubeショートで興味がない動画を申告する

まずはYouTubeショートで動画に興味がないことを申告する手順です。ここではその理由も尋ねてきますが、特に理由がない場合は「その他」を選んでかまいません。

  • YouTubeショートで興味がない動画を申告1
  • YouTubeショートで興味がない動画を申告3
  • YouTubeショートで興味がない動画を申告3

  • 興味がない動画が表示されたら、画面中央付近を長押しします。メニューが表示されたら「興味がない」をタップします。さらに理由を聞かれるので、興味がない理由を選択します。これで動画の表示が消え、申告完了です

Instagramのリールで興味がない動画を申告する

続いて、Instagramのリールで動画に興味がないことを申告する手順です。操作は画面右のメニューから行います。なお、Facebookでも同様の手順で申告できます。

  • Instagramリールで興味がない動画を申告1
  • Instagramリールで興味がない動画を申告2
  • Instagramリールで興味がない動画を申告3

  • 興味がない動画が表示されたら、「…」ボタンを押します。メニューが表示されたら「興味なし」をタップします。これで当該の動画が非表示になりました。その動画の投稿者の投稿をおすすめされないようにするなど、追加の申請ができます

TikTokで興味がない動画を申告する

最後はTikTokで動画に興味がないことを申告する手順です。画面の長押しからスタートします。

  • TikTokで興味がない動画を申告1
  • TikTokで興味がない動画を申告2
  • TikTokで興味がない動画を申告3

  • 見たくない動画が表示されたら、画面中央付近を長押しします。メニューが表示されたら「興味がない」をタップします。投稿が非表示になり、「同じような投稿が表示されにくくなります」と表示されたら完了です

鈴木朋子

著者 : 鈴木朋子

すずきともこ

ITジャーナリスト・スマホ安全アドバイザー。スマホやSNSなど、身近なITサービス全般に関する記事を執筆。なかでもSNSに関しては、コンシューマーからビジネスまで広く取材を行い、最新トレンドを知るジャーナリストとして定評がある。また、安全なIT活用をサポートするスマホ安全アドバイザーとして記事執筆や講演も行う。著書は『親が知らない子どものスマホ』（日経BP）、『親子で学ぶ スマホとネットを安心に使う本』（技術評論社）、『インターネットサバイバル 全3巻』（日本図書センター）など。

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