この記事の内容：YouTubeやSNSで興味のないショート動画が再生されたときの対応 記事の重要ポイント： 興味がない動画はその旨を申告してレコメンドアルゴリズムに反映させる

うっかり最後まで見てしまわないように注意

興味がない動画を投稿しているアカウントをブロックするのも有効

YouTubeやリール、TikTokのショート動画の「おすすめ」を見ていると、「なぜこればかり出てくるのだろう」「もう見たくない」という動画が表示されることがあります。

これは、ショート動画のアルゴリズムによるものです。ユーザー一人ひとりの反応を観察しながら「この人が好きそうな動画」を予測して表示しているのです。

手がかりにしているのは、最後まで見たか（視聴完了率）、同じ動画を繰り返し見たか、「いいね」やコメント／シェア／保存などの動作をしたか、すぐにスワイプして飛ばしたか……といった行動です。なかでも「途中で離脱せず最後まで見たか」は強い指標とされています。

つまり、特に興味がなくても最後まで見てしまうと、提供側は「この人はこのジャンルに興味がある」と判断し、優先的に関連動画をおすすめとして表示します。たまたま「この動画はAI？」などの疑問を持って見てしまった場合でも、アルゴリズムは興味があると判断します。

この結果、すでに見飽きた動画や元々興味がない動画が表示され続けてしまうこともあります。そこで、ショート動画で自分好みの動画をおすすめしてもらうために、「この動画には興味がない」ということを伝えることができるようになっています。ただし、その操作を行っても、まったく表示されなくなるとは限りません。見たくない動画をよく投稿しているアカウントがある（そしてそのアカウントの投稿動画がよく表示される）場合は、ブロックも有効です。

なお、動画を閲覧中に「興味あり」「興味なし」を選択できるボタンが表示されることもあります。その場合は、「興味なし」を押すなどすれば、アルゴリズムに反映されるようになります。また、見たくない動画はなるべく早くスワイプで飛ばすようにすることで、興味がないことを認識させてもいいでしょう。

YouTubeショートで興味がない動画を申告する

まずはYouTubeショートで動画に興味がないことを申告する手順です。ここではその理由も尋ねてきますが、特に理由がない場合は「その他」を選んでかまいません。

Instagramのリールで興味がない動画を申告する

続いて、Instagramのリールで動画に興味がないことを申告する手順です。操作は画面右のメニューから行います。なお、Facebookでも同様の手順で申告できます。

TikTokで興味がない動画を申告する

最後はTikTokで動画に興味がないことを申告する手順です。画面の長押しからスタートします。