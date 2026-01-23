LINEのアルバムを使って動画を共有したい場合、アルバムに動画を保存するには有料の「LYPプレミアム」に加入しなければなりません。もしトークのメンバーにLYPプレミアム会員がいれば、会員はアルバムに動画を保存できます。そのトークルーム全員がLYPプレミアム会員でなくても問題ありません。

しかし、LYPプレミアム会員以外がそのアルバムを使うとき、何ができるのでしょうか。それを検証してみました。

LYPプレミアム会員以外がアルバムの動画にできること

有料のLYPプレミアム会員がアルバムに動画を保存した場合に、会員以外ができることは以下の通りです。

  • 保存されている動画の視聴
  • 保存されている動画の保存（ダウンロード）
  • 保存されている動画の共有
  • 画像の保存、閲覧、共有

ひとつずつ見ていきましょう。

  • アルバム動画の利用1

    動画が保存されているアルバムがトークルームに共有されました。これをタップします

  • アルバム動画の利用2

    アルバムが開くと、動画が保存されています、動画をタップします

  • アルバム動画の利用3

    動画が再生されました。保存ボタンを押します

  • アルバム動画の利用4

    保存（ダウンロード）することができました。さらに共有ボタンを押します

  • アルバム動画の利用5

    共有先が表示され、共有もできました

  • アルバム動画の利用6

    同じアルバムに画像を保存してみます

  • アルバム動画の利用7

    アルバムに画像が保存できました

ただし、LYPプレミアムの会員でなければ、動画をアルバムに保存することはできません。投稿画面で動画（ビデオ）には「プレミアム」のマークが付き、選択することができません。

  • アルバム動画の利用8

    「動画」には「プレミアム」マークが付いています

  • アルバム動画の利用9

    動画をタップすると「LYPプレミアム」の詳細ページが表示されます

つまり、グループなどで動画をアルバムで共有したい場合、誰か一人がLYPプレミアム会員になっていれば、他の人は会員が保存した動画を見たり保存（ダウンロード）したりすることができます。会員以外がアルバムでグループメンバーに動画をシェアしたい場合は、LYPプレミアム会員にお願いして保存してもらいましょう。

もし誰もLYPプレミアムに加入していない場合は、グループなどのトークルームに直接動画を送って共有するしかありません。会員の人にお願いしてばかりでは負担を感じる場合もあるので、トークルームへの投稿で対応することを検討してもよいですね。

鈴木朋子

著者 : 鈴木朋子

すずきともこ

ITジャーナリスト・スマホ安全アドバイザー。スマホやSNSなど、身近なITサービス全般に関する記事を執筆。なかでもSNSに関しては、コンシューマーからビジネスまで広く取材を行い、最新トレンドを知るジャーナリストとして定評がある。また、安全なIT活用をサポートするスマホ安全アドバイザーとして記事執筆や講演も行う。著書は『親が知らない子どものスマホ』（日経BP）、『親子で学ぶ スマホとネットを安心に使う本』（技術評論社）、『インターネットサバイバル 全3巻』（日本図書センター）など。

