LINEのアルバムを使って動画を共有したい場合、アルバムに動画を保存するには有料の「LYPプレミアム」に加入しなければなりません。もしトークのメンバーにLYPプレミアム会員がいれば、会員はアルバムに動画を保存できます。そのトークルーム全員がLYPプレミアム会員でなくても問題ありません。

しかし、LYPプレミアム会員以外がそのアルバムを使うとき、何ができるのでしょうか。それを検証してみました。

LYPプレミアム会員以外がアルバムの動画にできること

有料のLYPプレミアム会員がアルバムに動画を保存した場合に、会員以外ができることは以下の通りです。

保存されている動画の視聴

保存されている動画の保存（ダウンロード）

保存されている動画の共有

画像の保存、閲覧、共有

ひとつずつ見ていきましょう。

共有先が表示され、共有もできました

同じアルバムに画像を保存してみます

アルバムに画像が保存できました

ただし、LYPプレミアムの会員でなければ、動画をアルバムに保存することはできません。投稿画面で動画（ビデオ）には「プレミアム」のマークが付き、選択することができません。

つまり、グループなどで動画をアルバムで共有したい場合、誰か一人がLYPプレミアム会員になっていれば、他の人は会員が保存した動画を見たり保存（ダウンロード）したりすることができます。会員以外がアルバムでグループメンバーに動画をシェアしたい場合は、LYPプレミアム会員にお願いして保存してもらいましょう。

もし誰もLYPプレミアムに加入していない場合は、グループなどのトークルームに直接動画を送って共有するしかありません。会員の人にお願いしてばかりでは負担を感じる場合もあるので、トークルームへの投稿で対応することを検討してもよいですね。