エレコムは6月17日、モバイルバッテリーとAC充電器にUSB Type-Cケーブルを一体化させた3in1モデルを発表した。USB Power Delivery最大67W出力に対応し、パソコンも充電できる。容量は5,000mAhと10,000mAhの2タイプを用意し、6月下旬より発売する。価格はオープン。

モバイルバッテリー、AC充電器、ケーブルの3機能が一つにまとまっており、外出先での充電時にケーブルを忘れる心配がない。電源プラグ部分はスイングプラグ機構を採用し、回転させて本体に収納できるためスマートに持ち運べる。また、LEDパネルでバッテリー残量を1％単位で確認できるため、事前にモバイルバッテリーを充電する際にも便利だ。

ラインアップは、5,000mAhモデル「DE-AC17-5000BK」「DE-AC17-5000WF」と、10,000mAhモデル「DE-AC16-10000BK」「DE-AC16-10000WH」「DE-AC16-10000WF」の計5機種。いずれもUSB Power Deliveryに対応する。

一体型USB Type-Cケーブルに加え、USB Type-Cポート、USB-Aポートを搭載しており、スマートフォンとワイヤレスイヤホンなど複数のデバイスを同時に充電できる。モバイルバッテリー使用時は、一体型ケーブルまたはUSB Type-Cポートから最大30W出力でパソコンやスマートフォンを充電可能。複数ポートを同時に使う場合は、合計最大15Wで電力を分配する。

本体をコンセントに挿せばAC充電器としても使用できる

AC充電器として使う場合は、コンセントに挿した状態でスマートフォンを接続することで、最大67WのUSB Power Delivery出力により、スマートフォンやタブレットに加えてノートパソコンも充電できる。2ポート同時使用時は「USB Type-Cポート(50W)とUSB-Aポート(12W)」、または「USB Type-Cポート(45W)と一体型ケーブル(20W)」の組み合わせで出力される。

バッテリー容量は、5,000mAhモデルが1,800mAhのスマートフォンを約1.6回、10,000mAhモデルが約3.3回充電できる計算だ。本体の充電時間はいずれも約2時間40分。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載し、電気用品安全法(PSE)の技術基準もクリアしている。Nintendo Switch 2やNintendo Switchの充電にも対応する。

本体サイズと重さは、5,000mAhモデルが幅約76mm×奥行約31.5mm×高さ約88.5mm／重さ約325g、10,000mAhモデルが幅約64mm×奥行約31.5mm×高さ約110.5mm／重さ約380g。カラーはブラックとしろちゃん（ホワイト×ブラック）、ホワイト（10,000mAhモデルのみ）を展開する。