エレコムは1月13日、巻き取り式USB Type-Cケーブルを一体型で備えた容量10,000mAhのモバイルバッテリーを発表した。発売時期は1月中旬。価格はオープンで、直販価格は6,480円。

本体一体型の巻き取り式ケーブルは、使用後にくるっと収納できる仕様。ケーブルの長さは約62cmで、必要な分だけ引き出して充電しながらデバイスを操作できる。一体型のUSB Type-Cケーブルに加え、USB Type-Cポート×1とUSB-Aポート×1も搭載する。

内蔵USB Type-Cケーブルに加え、USB Type-CポートとUSB-Aポートも搭載

最大35W出力に対応し、スマートフォンやタブレットはもちろん、MacBook Airなどのノートパソコンの充電も可能。USB-Aポートの単独使用時は最大22.5Wの出力が可能となる。

モバイルバッテリーとスマートフォンをまとめて充電できる「まとめて充電」に対応。本体充電用ケーブルを接続したままで、モバイルバッテリーとスマートフォンを同時に充電できる。パススルー充電に対応しており、バッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電するため、電池の劣化を抑えられるという。

USB Power Delivery規格およびPPS規格に対応し、接続機器に応じて電圧や電流を自動調整する。低電流モードによりBluetoothヘッドセット・イヤホンなどの小型電子機器を最適な電流で充電できる機能も備える（USB-Aポートのみ対応）。

参考充電回数

容量10,000mAhで、1,800mAhのスマートフォンを約3.3回、3,000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能。LEDパネルでバッテリー残量を1％単位で確認できる。Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/Nintendo Switch Liteにも対応する。

安全面では、Thermal Protectionを搭載し製品温度の上昇を監視・制御。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備える。電池容量が160Wh以下であるため、機内持ち込みも可能。日本の電気用品安全法の技術基準をクリアしている。

本体サイズは幅（約）51mm×（約）奥行37mm×（約）高さ82mm、重さは約220g。ブラックとホワイト×ブラックの2色展開。