エレコムは11月18日、インクルーシブデザインのモバイルバッテリーを発表。触覚フィードバックを搭載し、振動によってバッテリー残量や充電状況を確認できる機能を搭載した。USB-Aポートは、向きを気にせず挿せる両面挿しタイプとした。

バッテリー容量は10,000mAhで、ブラックモデル「DE-C78L-10000BK」としろちゃんモデル「DE-C78L-10000WF」の2種類を用意。価格はオープンで、予想実売価格は5,980円。発売は11月下旬の予定。

視覚に障害のある人との共創によって開発したインクルーシブデザイン製品。側面のボタンを押すとモバイルバッテリー本体が振動し、バッテリー残量を5段階で伝える仕組みを採用した。かばんやポケットに入れたままでも残量確認ができる。充電開始時や、ケーブルを挿しても充電できていない場合にも、振動で通知する機能を備えた。

操作部分には凹凸加工を施し、ボタンの位置を触感で認識できるようにした。本体は片側のみ丸みを帯びた左右非対称の形状とし、どちらの面にどのポートがあるか触感で判別できる。出力はUSB-AポートとUSB Type-Cポートで、USB-Aポートは上下の向きを気にせず挿せる両面挿しタイプを採用した。パッケージも、ハサミやカッターを使わず手で開封できるジッパー加工を採用している。

本体サイズは60×29×82mm、重さは193g。