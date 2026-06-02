Microsoftは5月31日（米国時間）、NVIDIAのPC向け新プラットフォーム「RTX Spark」を採用したノートPC「Surface Laptop Ultra」を発表した。クリエイター、開発者、AIビルダー向けに設計された15インチクラスの高性能Surfaceで、同社は「これまでで最もパワフルなSurface Laptop」としている。発売は2026年後半を予定し、最終的な構成や価格は明らかにされていない。

RTX Sparkは、パーソナルAIエージェント時代のWindows PCに向けて設計されたNVIDIAの新しいスーパーチップである。最大20コアのNVIDIA Grace CPUと、6144基のCUDAコアを備えるBlackwell世代GPUを、NVLink-C2Cで接続する。最大128GBのユニファイドメモリをサポートし、AI性能は最大1PFLOPSに達する。NVIDIAによれば、最大1200億パラメータ規模の大規模言語モデルをローカルで実行できるほか、4K AI動画の生成、大規模3Dシーンのレンダリング、12K動画編集、AAAゲームの1440p／100fps超でのプレイなどを可能にするという。

RTX Spark搭載PCとしては、Surface Laptop Ultraのほか、ASUS「ProArt P16」「ProArt P14」、Dell「XPS 16 Creator Edition」、HP「OmniBook Ultra 16」「HP OmniBook X 14」、Lenovo「Yoga Pro 9n」、MSI「Prestige N16 Flip AI Plus」などが発表された。

中でもSurface Laptop Ultraは、MicrosoftがWindows 11とRTX Sparkで目指す「新時代のPC」を具現化するデバイスとして、NVIDIAとのパートナーシップで開発された点で注目される。Microsoftは設計の意図について、公式ブログで次のように述べている。

No walls. No compromises.（壁はない。妥協もない）

Every micron matters and every choice is deliberate.（ミクロン単位まで意味を持ち、あらゆる選択に意図がある）

A machine like this should not sit still. It should be pushed. Taken to the edge.（このようなマシンを、じっとさせておくべきではない。攻め抜き、限界まで追い込むべきだ）

Surface Laptop Ultraは、ディスプレイに15インチのmini-LED「PixelSense Ultra」タッチスクリーンを採用する。ピークHDR輝度は最大2,000ニト、画素密度は262ppiで、Microsoftは「Surface史上最も明るいディスプレイ」と説明している。大型のハプティックタッチパッドを備え、端子としてHDMI、USB-C、USB-A、SDカードスロット、ヘッドフォン端子を搭載する。カラーはPlatinumとNightfallの2色展開となる。

ソフトウェア面では、WindowsをRTX Sparkのヘテロジニアスなアーキテクチャに最適化する。Microsoftは、Windowsスケジューラに「Workload Profile Scheduling」を実装し、最大20コアのCPUに効率よく処理を割り当てる。また、Microsoft Power and Thermal Framework（MPTF）をRTX Sparkに対応させ、負荷の高い作業時にも性能、電力効率、冷却のバランスを保つとしている。ユニファイドメモリについても、GPUが利用できるシステムメモリの上限を引き上げ、大規模なローカルAIモデルや複雑な制作プロジェクトを扱いやすくする。

Windows on Arm向けの互換性強化も進める。Microsoftの「Prism」エミュレータをRTX Spark搭載PC向けに最適化し、Armネイティブではないx86アプリの動作を支援する。さらに、NVIDIAの「OpenShell」とWindowsの新しいセキュリティ／隔離機能を組み合わせ、AIエージェントがユーザーの制御下で安全に動作する環境を整える。Hermes AgentやOpenClawなども、これらの仕組みに対応する予定である。

アプリ対応も重要な焦点である。Blender、DaVinci Resolve、Maxon Cinema4D、Topaz Photo、CapCut、Affinity by Canvaなど、主要クリエイティブアプリがArmネイティブで動作する。Adobe PhotoshopとPremiereは、RTX Spark向けの追加最適化により、AI、編集、カラー、エフェクトなどのクリエイティブワークフローで最大2倍の高速化を見込むという。

ゲーム分野では、EpicのEasy Anti-CheatやBattlEyeといった不正対策ソリューションのArmネイティブ対応、Prismエミュレータの互換性拡大、Xbox PCアプリのサポートにより、ArmベースのWindows PCでも幅広いPCゲームにアクセスできるようにする。Riot Gamesは「League of Legends」と「VALORANT」、KRAFTONは「PUBG: Battlegrounds」の対応を表明しており、「Pragmata」「Alan Wake 2」「Naraka: Bladepoint」「War Thunder」なども対応タイトルとして挙げられている。