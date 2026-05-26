楽天モバイルは5月26日、U-NEXTおよびUber Japanとのコラボレーションキャンペーンを6月1日より開始すると発表した。「Rakuten最強U-NEXT」の初申し込みまたはプラン変更で合計5,000楽天ポイントを還元するほか、「Uber One」を同時に初申し込みすれば月額498円または年額3,998円のサブスクリプションを1年間無料で利用できる。

「Rakuten最強U-NEXT」は、楽天モバイルの「Rakuten最強プラン」にU-NEXTの見放題特典を組み合わせた料金プラン。2025年10月より提供されており、スポーツ・映画・ドラマ・音楽ライブなどの動画コンテンツや雑誌・児童書などをギガ無制限で楽しめる。

今回のキャンペーンのポイント還元は期間限定ポイントで、条件達成月の3カ月後末日ごろより、1カ月目と2カ月目にそれぞれ1,500ポイント、3カ月目に2,000ポイントの計5,000ポイントが順次付与される。なお、2026年5月中に申し込みや変更を行ったユーザーはキャンペーン対象外となる。

キャンペーン詳細。「Rakuten最強U-NEXT」の初申し込みで合計5,000ポイント還元、Uber Oneの同時初申し込みで1年間無料

「Uber One」は、「Uber Eats」の対象注文における配達手数料が何度でも無料になるほか、一定額以上のレストラン注文時のサービス料も無料になるサブスクリプションプログラム。「Uber Taxi」などの乗車料金に対して10%相当の「Uber Oneクレジット」も獲得でき、次回以降のUber利用時に充当できる。1年間無料の特典終了後は自動的に年額プランへ移行する。

なお、楽天グループとUberは2025年12月より戦略的パートナーシップを推進しており、楽天IDを連携することでUberおよびUber Eatsの利用金額に応じて楽天ポイントが還元される仕組みをすでに展開している。

キャンペーンへの事前登録は5月26日午前9時～5月29日午前8時59分まで受け付ける。「Rakuten最強プラン」利用中のユーザーが事前登録した場合、6月1日より自動的に「Rakuten最強U-NEXT」へプラン変更される。