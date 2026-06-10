サムスン電子ジャパンと楽天モバイルは6月10日、「Samsung Galaxy S26シリーズ」を対象としたキャンペーン「Galaxyメガ得祭」を開始した。楽天モバイル公式サイトおよび楽天モバイルショップが対象販路で、対象製品は「Samsung Galaxy S26」「Samsung Galaxy S26+」「Samsung Galaxy S26 Ultra」の3機種。開催期間は2026年11月30日まで。

ポイント還元の内訳は以下の通りで、複数キャンペーンの合算となる。

特典1：新規申し込み（機種変更）：7,000ポイント

特典2：新規申し込み（新規契約）：13,000ポイント

特典3：新規申し込み＋他社から電話番号そのまま乗り換え（MNP転入）：23,000ポイント

最大23,000ポイントは「Galaxyメガ得祭限定！Samsung Galaxy S26シリーズご購入＋他社から電話番号そのまま乗り換えでポイント還元キャンペーン」「【Rakuten最強プランはじめてお申し込み特典】他社から乗り換えでポイントプレゼントキャンペーン」「【Rakuten最強プラン+対象のAndroid製品ご購入】でポイント還元キャンペーン」の3キャンペーン合算による。機種変更・乗り換えの特典はGalaxy機種のみが対象となる。

また、楽天モバイルショップ限定で、先着・数量限定のSamsungオリジナル「カラビナ」もプレゼントされる。カラーは選択不可で、なくなり次第終了となる。一部店舗は配布対象外。

なお、獲得した特典ポイントの受け取りには、契約者本人によるポイント受取手続きが必要。「Rakuten最強プラン（データタイプ）」は対象外。キャンペーン内容は予告なく変更・中止となる場合がある。