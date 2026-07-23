楽天モバイルは7月23日、サムスン電子製の折りたたみスマートフォン「Samsung Galaxy Z Fold8」「Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra」「Samsung Galaxy Z Flip8」の予約受付を開始した。発売は8月7日午前9時を予定している。

予約受付は「楽天モバイル」公式サイトで7月23日午前9時から、「楽天モバイル公式 楽天市場店」では8月3日午前9時から開始する。発売日時は公式サイト・楽天市場店が8月7日午前9時、楽天モバイルショップは同日の各店舗開店時間となる。

Samsung Galaxy Z Flip8、Samsung Galaxy Z Fold8、Samsung Galaxy Z Fold8 Ultraが楽天モバイルで発売される

一括購入の端末価格は、Galaxy Z Fold8が269,900円、Galaxy Z Fold8 Ultraが299,900円、Galaxy Z Flip8が199,900円。

いずれも「楽天モバイル買い替え超トクプログラム」の対象で、例えばGalaxy Z Fold8を購入し25カ月目に返却する場合、月額4,490円、実質支払い総額107,760円で利用できる。Galaxy Z Fold8 UltraとGalaxy Z Flip8についても、同プログラムの利用でお得に購入できるとしている。

「Galaxy Z Fold8」は、横折りの折りたたみスマートフォンとして世界最軽量となる約201gを実現した（2026年7月22日時点、メーカー調べ）。10:16のカバー画面と4:3のメインディスプレイを備え、約5,000万画素の高精細カメラを搭載する。

「Galaxy Z Fold8 Ultra」は、閉じた状態で約8.9mm、開いた状態で約4.1mmとスリムな設計ながら、5,000mAhの大容量バッテリーを搭載し、最大27時間の動画再生に対応する。プロセッサには「Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy」を採用した。一括価格が299,900円

「Galaxy Z Flip8」は、前モデルから約8g軽量化し、厚さ約6.1mmを実現した縦折りタイプのスマートフォンだ。約5,000万画素の高性能カメラを搭載し、好きな角度で折り曲げて置くことでハンズフリー撮影ができる。カメラが回転しても水平を自動検知する「水平ロック」機能も備える。

3機種はいずれも「Galaxy AI」を搭載し、AI機能「Now Nudge」により、カレンダーの予定確認やスケジュール追加などをアプリを切り替えずに行えるという。

購入キャンペーンとして、他社から電話番号そのままの乗り換えで初めて「Rakuten最強プラン」または「Rakuten最強U-NEXT」と対象機種をセットで申し込むと、最大16,000ポイントを還元。また、8月6日までに対象機種を予約・購入し、8月23日までにサムスン電子ジャパン主催のキャンペーンに応募すると、最大15,000ポイントの「楽天ポイント」（ギフトコード）が進呈される。