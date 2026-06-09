米NVIDIAは6月8日（現地時間）、同社グラフィックス向けに不具合修正を目的とした「Hotfix Driver 610.52」を公開した。影響を受けていたユーザーはサポートページからダウンロードして適用できる。

NVIDIA、不具合修正版「Hotfix Driver 610.52」公開。垂直同期やDLSSで安定性改善

G-SYNCや垂直同期、DLSS、DLSSフレーム生成、Smooth Motionを有効化した環境で、不安定になる問題に対処するホットフィックス版ドライバ。MicrosoftのWHQL認証を待たず不具合を緩和する目的で公開されるもので、適用するにはNVIDIA Appのドライバ更新ページではなくサポートページからダウンロードする必要がある。

修正した不具合