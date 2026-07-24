Ryzen 7000シリーズにX3Dモデルが追加

AMDの「Ryzen 7 7700X3D」は、大容量キャッシュ技術「3D V-Cache」を搭載したゲーミング向けのSocket AM5 CPU。Ryzen 7000シリーズのX3Dモデルとしては、すでに上位モデル「同 7800X3D」があり、8コア/16スレッド、TDP 120Wという仕様は共通だ。価格は64,000円前後。ただ7800X3Dは現在、50,000円前後で販売されており、そちらの方がお得だ。

AMDの「Ryzen 7 7700X3D」。CPUクーラーは付属しないので、別途必要となる

オーバークロック向けの40周年記念マザー

GIGABYTEの「X870 Aorus Infinity」は、オーバークロック向けのAMD X870チップセット搭載マザーボード。同社の40周年を記念したハイエンドモデルで、シールド付きのメモリ配線や、サーバークラスの10層基板などを採用した。ワンクリックでゲーミング性能が向上する「X3Dターボ・モード2.0」も備える。価格は148,000円前後。

GIGABYTEの「X870 Aorus Infinity」。メモリが上になるやや変則的な配置だ

バックパネルには、HDMI、40GbpsのUSB4タイプC、Realtek 5GbEなどを備える

木目調デザインのGeForce RTX 5080カード

GIGABYTEから、「Infinity」シリーズのグラフィックスカードが4モデル登場した。大きな特徴は、新型クーラー「WINDFORCE Hyperburst」の搭載だ。両側に配置された「Hawk」ファンは、バックプレートを貫通するエアフローで、冷却性能を強化。中央には小型の「Overdrive」ファンも内蔵しており、高負荷時には自動で動作するという。

GeForce RTX 5080を搭載する「GV-N5080AORUSIF WD-16GD」は、ホワイトをベースカラーに木目調デザインも取り入れたモデルで、価格は330,000円前後。そのほかは、「GV-N5080AORUS IF-16GD」(RTX 5080)が315,000円前後、「GV-N507TAORUS IF-16GD」(RTX 5070 Ti)が245,000円前後、「GV-N5070AORUS IF-12GD」(RTX 5070)が178,000円前後だ。

「GV-N5080AORUS IF-16GD」は、そのブラック版。デザイン以外は同じだ

RTX 5070の「GV-N5070AORUS IF-12GD」は、サイズが少しだけコンパクト

1.8インチLCD画面に動画を映せるファン

Lian Liの連結型ファン「Uni Fan」シリーズに、新製品が多数登場。側面にインフィニティミラーを採用しており、最上位モデル「SL-INF LCD Flex」は、中央のハブ部分に1.8インチのLCD画面まで搭載している。解像度は480×480で、システム情報のほか、画像や動画も表示可能だ。価格は、単品が10,000円前後、3個セットが26,000円前後。

Lian Liの「Uni Fan SL-INF LCD Flex」。LCD画面は結構大きい印象だ

ファン同士は連結したコネクタ経由で接続できるので、ケーブルの配線も簡単

スロットベントを搭載するミドルタワー

ASUSの「Prime AP304 TG」は、曲面ガラスパネルを採用したピラーレスのミドルタワーケース。ユニークなのは、本体下部に設けられたスロットベントだ。ここから空気を取り込み、グラフィックスカードを効果的に冷却することができる。カラーはブラックとホワイトで、価格は通常モデルが22,000円前後、ARGBファン付属モデルが26,500円前後。

ASUSの「Prime AP304 TG ARGB」。ARGBファンが4個付属するモデルだ

このスロットベントは、空気を取り込むほか、ARGBライティングも印象的

ドットマトリクスLED付きのキーボード

ロジクールの「G316 X 98」は、8kHzレポートレートに対応する有線ゲーミングキーボード。制振層を備えたガスケットマウント構造を採用しており、静音性と快適な打鍵感を両立したという。右上にはドットマトリクスLEDとダイヤルを搭載し、直感的なオンボードコントロールが可能。キーのホットスワップにも対応する。価格は17,500円前後。

ロジクールの「G316 X 98」。右上のドットマトリクスLEDが特徴的な製品だ

操作に合わせて光る「LightSync RGB」を搭載。没入感の高い演出が可能だ

また、軽量なワイヤレスゲーミングマウス「G304 X Superlight」も新発売。従来モデル「G304」からは99g→59gと大幅な軽量化を実現しており、FPSゲームでは、より素早いエイム操作が可能だ。さらに、高精度なトラッキングを実現する「Hero 44k」センサーも搭載。内蔵バッテリは、フル充電で約130時間持続する。価格は11,500円前後。

「G304 X Superlight」。従来から40g軽量化し、手首への負担を抑えられる

中央部に「LightSync RGB」を搭載。DPI設定の確認などにも活用できる

蜂の巣(ハニカム)構造のリストレスト

RACEN(センチュリー)の「Honey Comb」(CRC-WR01)は、立体ハニカム構造という変わった形を採用したゲーミングリストレスト。手首への負担を軽減しながら、フィット感を追求したという。内部には、低反発PUフォームを採用。表面は、汚れにくい撥水仕様のPUレザーになっており、手入れは簡単だ。価格は3,000円前後。

充電のしっぱなしを防ぐ便利アイテム

AREAの「満タンデタッチャブル」(MS-CDC140)は、スマホ等の充電時、バッテリが満タンになったらコネクタを自動で抜いてくれるというデバイス。本体のUSBタイプCコネクタの両脇にバーが内蔵されており、満充電を検知するとこれが飛び出し、繋ぎっぱなしを防げるという仕組みだ。最大140Wの急速充電にも対応する。ツクモでの価格は2,000円。