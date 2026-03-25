Nintendo Switch／スマートフォン向け対戦ゲーム『Pokémon Champions（ポケモンチャンピオンズ）』の配信前体験会が後楽園ホールで開催されました。このレポートでは、格闘技の聖地である後楽園ホールで行われたエキシビジョンマッチの様子をお届けします。

『ポケモンチャンピオンズ』はポケモンの世界大会『ポケモンワールドチャンピオンシップス（WCS）』のゲーム部門で使用される予定のタイトルで、従来シリーズ同様に本格的なポケモンバトルを楽しめます。

そんな本作の魅力を伝えるスペシャルゲストとして、プロレスラーの長州力さん、元AKB48の武藤十夢さん・AKB48の武藤小麟さん姉妹が登場しました。

長州力さんがピカチュウを伴って入場

“長州VS武藤”といえば、日本プロレス界を代表する伝説的レスラー同士の対戦カード。本作の持ち味であるポケモンバトルをプロレスになぞらえ、長州力さん、そして武藤敬司さんと同じ「武藤」姓を持つポケモン愛好家の武藤姉妹を迎え、後楽園ホールのリング上でのポケモンバトルが行われました。

長州さんが後楽園ホールのリングに上がるのは引退後初めて。現在はお孫さんがポケモンにハマっており、教えてもらっているそうです。

武藤姉妹は父親がプロレス好きで、幼少期から家族で後楽園ホールにプロレス観戦に来ていたとのことで、姉妹顔を見合わせる形で「まさか自分がリングの上に立つとは思わなかった」と語りました。

武藤姉妹の武藤ポーズに応戦する長州さん

エキシビジョンマッチで披露されたのは、6匹の手持ちポケモンから3匹を選択する3対3の「シングルバトル」。先に相手の手持ちポケモン3匹を倒した方が勝利となります。

武藤姉妹は妹・小麟さんがプレイヤーとして操作し、姉・十夢さんがアドバイザーとして参加。長州さんは「絶対勝ちたい」、小麟さんは「絶対に負けません。ボコボコにします！」と意気込みを語り、バトルがスタートしました。

冒頭、長州さんはガオガエン、小麟さんはガブリアスを選択。現役時代の長州さんを思わせるガオガエンの「DDラリアット」がさく裂し、会場のボルテージは急上昇！ですが直後にひんし寸前のガブリアスが繰り出した「じしん」が決まり、ガオガエンはリングに沈みました。

ガブリアスとガオガエンがにらみあう

続いて登場したのは長州さんのユキメノコ、そして武藤さんのキュウコン。タイプ相性が不利だったため、長州さんは即座にユキメノコをもどらせ、カイリキーを差し向けます。

キュウコンがめいそうによって攻撃力を高めます

カイリキーはたおれてしまいました

武藤姉妹がリードを取る展開となりましたが、長州さんも巻き返しを図ります。

一矢報いた長州さんでしたが、このあと登場した武藤姉妹チームのカイリューに何やら動きが。なんと登場と同時にメガシンカ！

光に包まれるカイリュー

ユキメノコもふぶきでこおりタイプに弱いカイリューの弱点を突き、逆転を図ります。

形勢不利なユキメノコですが攻撃の手は緩めません

しかしここで、カイリューからユキメノコの弱点・ほのおタイプのかえんほうしゃが繰り出されます。

カイリューにほのおタイプの技を用意した上での鮮やかな一撃です

激戦の末、武藤姉妹の勝利となりました。

長州さんのみならずセコンドのスタッフさんも悔しそう

長州さんはポケモンのゲームに触れたことはほぼなく不慣れなバトルだったものの、「（プレイしているうちに）感情が入ってきた」と一言。激闘を見守った十夢さんは「最後は本当に紙一重だったのですごく緊張しました」と振り返りました。

大いに盛り上がりを見せたエキシビジョンマッチ。本作の魅力について、武藤十夢さんは「メガシンカの時のキラキラ感にとてもワクワクしました。たくさんの人にプレイしてほしいです」、武藤小麟さんは「スケールが大きい作品なので、強い人たちが戦っている様子も見てみたいです」とコメント。長州さんは「孫と一緒に練習する」と宣言し、会場は温かい拍手に包まれました。

ピカチュウを長州さんが激励するかのような一幕もありました

＋Digitalでは、体験会で実際にプレイした内容を別のレポートでお届けする予定です。そちらもご期待ください！

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画面は開発中のものです。

