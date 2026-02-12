カシオ計算機は2月6日、女性向け耐衝撃ウオッチ「BABY-G」の新製品として、新しい季節の訪れをホワイトとピンクの爽やかなカラーリングで表現した「Spring Package」2026年モデルとして、「BGD-5650SP」（20,900円）と「BGA-2800SP」（24,200円）の2機種を発売した。いずれも新生活を迎えるフレッシャーズや大切な人へのギフトに適した仕様だ。

Spring Package 2026年モデル

オリジナルポーチ付属のスペシャルパッケージ

「BGD-5650SP」は、スクエアデザインを採用したコンパクトモデル。軽量で装着感に優れ、幅広いファッションシーンに調和するデザインとなっている。「BGA-2800SP」は、多層構造のケースデザインが特徴のスポーティモデル。ワールドタイムなどの実用機能も備え、旅行やレジャーシーンにおいても快適に使用できる。

両モデルとも、耐衝撃構造／10気圧防水性能に加え、タフソーラーおよび世界6局対応の標準電波受信機能であるマルチバンド6を搭載。正確な時刻表示と高い実用性を実現している。また、パッケージにはオリジナルのポーチが付属したスペシャル仕様で、新生活を迎える方や大切な人へのギフトにも最適なモデルとなっている。

パッケージ

「BGD-5650SP」の主な仕様は以下のとおり。

ケースサイズ： W37.9×D11.3×H42.1mm

W37.9×D11.3×H42.1mm 質量： 31g

31g ケース・ベゼル材質： 樹脂

樹脂 バンド： 樹脂バンド

樹脂バンド 防水性能： 10気圧防水

10気圧防水 ガラス： 無機ガラス

無機ガラス 構造： 耐衝撃構造（ショックレジスト）

耐衝撃構造（ショックレジスト） 使用電源： タフソーラー（ソーラー充電システム）

タフソーラー（ソーラー充電システム） バンド装着可能サイズ： 125～180mm

125～180mm その他機能： 電波受信（マルチバンド6）、ワールドタイム、ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム5本、時報、LEDバックライト（スーパーイルミネーター、残照、残照時間切替付き）、ライトカラー（ホワイト）、フルオートカレンダー、操作音ON／OFF切替、パワーセービング、バッテリーインジケーター表示、12／24時間制表示切替、日付表示、曜日表示

BGD-5650SP 着用イメージ

「BGA-2800SP」の主な仕様は以下のとおり。

ケースサイズ： W43.4×D14.8×H47.4mm

W43.4×D14.8×H47.4mm 質量： 43g

43g ケース・ベゼル材質： 樹脂

樹脂 バンド： 樹脂バンド

樹脂バンド 防水性能： 10気圧防水

10気圧防水 ガラス： 無機ガラス

無機ガラス 構造： 耐衝撃構造（ショックレジスト）

耐衝撃構造（ショックレジスト） 使用電源： タフソーラー（ソーラー充電システム）

タフソーラー（ソーラー充電システム） バンド装着可能サイズ： 125～180mm

125～180mm その他機能： 電波受信（マルチバンド6）、針退避、ワールドタイム、ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム、時報、ダブルLEDライト（スーパーイルミネーター、残照、残照時間切替付き）、ライトカラー（ホワイト）、フルオートカレンダー、操作音ON／OFF切替、パワーセービング、バッテリーインジケーター表示、12／24時間制表示切替