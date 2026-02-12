カシオ計算機は2月6日、女性向け耐衝撃ウオッチ「BABY-G」の新製品として、柔らかなパステルカラーを採用した「BA-110PD」シリーズ3モデルを発売した。偏光塗装やハートモチーフを取り入れたデザインが特徴で、日常からアクティブシーンまで幅広く使えるモデルとなっている。価格は16,500円から。

偏光塗装でドリーミー＆キュートに仕上げた

「BA-110PD」は、複雑なパーツ構成の文字板デザインで知られる「BA-110」をベースモデルに採用。時計全体に光を反射してキラキラと輝く偏光塗装を施し、ドリーミーな雰囲気を演出している。文字板の3時位置にはハート型のメタリックパーツをあしらい、キュートなデザインに仕上げた。

ラインナップは全3モデルで、ブルーの「BA-110PD-2AJF」とピンクの「BA-110PD-4AJF」が16,500円、パープルの「BA-110PS-7AJF」が17,600円。

機能面では、耐衝撃構造や10気圧防水機能を搭載。日常生活はもちろん、スポーツやレジャーシーンでも安心して使用できる仕様となっている。





BA-110PD-2AJF 着用イメージ





BA-110PD-4AJF 着用イメージ





BA-110PS-7AJF 着用イメージ

主な仕様は以下のとおり（3モデル共通）。