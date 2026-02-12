カシオ計算機は2月6日、女性向け耐衝撃ウオッチ「BABY-G」の新製品として、柔らかなパステルカラーを採用した「BA-110PD」シリーズ3モデルを発売した。偏光塗装やハートモチーフを取り入れたデザインが特徴で、日常からアクティブシーンまで幅広く使えるモデルとなっている。価格は16,500円から。
偏光塗装でドリーミー＆キュートに仕上げた
「BA-110PD」は、複雑なパーツ構成の文字板デザインで知られる「BA-110」をベースモデルに採用。時計全体に光を反射してキラキラと輝く偏光塗装を施し、ドリーミーな雰囲気を演出している。文字板の3時位置にはハート型のメタリックパーツをあしらい、キュートなデザインに仕上げた。
ラインナップは全3モデルで、ブルーの「BA-110PD-2AJF」とピンクの「BA-110PD-4AJF」が16,500円、パープルの「BA-110PS-7AJF」が17,600円。
機能面では、耐衝撃構造や10気圧防水機能を搭載。日常生活はもちろん、スポーツやレジャーシーンでも安心して使用できる仕様となっている。
主な仕様は以下のとおり（3モデル共通）。
- ケースサイズ：W43.4×D15.8×H46.3mm
- 質量：45g
- ケース・ベゼル材質：樹脂
- バンド：樹脂バンド
- 防水性能：10気圧防水
- ガラス：無機ガラス
- 構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）
- 電池寿命：約2年
- バンド装着可能サイズ：125～180mm
- その他機能：ネオブライト、ワールドタイム（世界48都市／29タイムゾーン／サマータイム設定付き）＋UTC（協定世界時）の時刻表示、ストップウオッチ（1/100秒／24時間計／スプリット付き）、タイマー（セット単位：1分／最大セット：24時間／1秒単位で計測）、時刻アラーム5本（うち1本スヌーズ付）・時報、LEDライト（残照付き）、フルオートカレンダー、操作音ON/OFF切替、12/24時間制表示切替