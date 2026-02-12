カシオ計算機は2月6日、女性向け耐衝撃ウオッチ「BABY-G」の新製品として、柔らかなパステルカラーを採用した「BA-110PD」シリーズ3モデルを発売した。偏光塗装やハートモチーフを取り入れたデザインが特徴で、日常からアクティブシーンまで幅広く使えるモデルとなっている。価格は16,500円から。

  • BA-110PD キービジュアル

    BA-110PD

偏光塗装でドリーミー＆キュートに仕上げた

「BA-110PD」は、複雑なパーツ構成の文字板デザインで知られる「BA-110」をベースモデルに採用。時計全体に光を反射してキラキラと輝く偏光塗装を施し、ドリーミーな雰囲気を演出している。文字板の3時位置にはハート型のメタリックパーツをあしらい、キュートなデザインに仕上げた。

ラインナップは全3モデルで、ブルーの「BA-110PD-2AJF」とピンクの「BA-110PD-4AJF」が16,500円、パープルの「BA-110PS-7AJF」が17,600円。

  • BA-110PD-2AJF 正面
  • BA-110PD-2AJF 全体

  • BA-110PD-2AJF

  • BA-110PD-4AJF 正面
  • BA-110PD-4AJF 全体

  • BA-110PD-4AJF

  • BA-110PS-7AJF 正面
  • BA-110PS-7AJF 全体

  • BA-110PS-7AJF

機能面では、耐衝撃構造や10気圧防水機能を搭載。日常生活はもちろん、スポーツやレジャーシーンでも安心して使用できる仕様となっている。

  • BA-110PD-2AJF 着用イメージ1
  • BA-110PD-2AJF 着用イメージ2

  • BA-110PD-2AJF 着用イメージ

  • BA-110PD-4AJF 着用イメージ1
  • BA-110PD-4AJF 着用イメージ2

  • BA-110PD-4AJF 着用イメージ

  • BA-110PS-7AJF 着用イメージ1
  • BA-110PS-7AJF 着用イメージ2

  • BA-110PS-7AJF 着用イメージ

主な仕様は以下のとおり（3モデル共通）。

  • ケースサイズ：W43.4×D15.8×H46.3mm
  • 質量：45g
  • ケース・ベゼル材質：樹脂
  • バンド：樹脂バンド
  • 防水性能：10気圧防水
  • ガラス：無機ガラス
  • 構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）
  • 電池寿命：約2年
  • バンド装着可能サイズ：125～180mm
  • その他機能：ネオブライト、ワールドタイム（世界48都市／29タイムゾーン／サマータイム設定付き）＋UTC（協定世界時）の時刻表示、ストップウオッチ（1/100秒／24時間計／スプリット付き）、タイマー（セット単位：1分／最大セット：24時間／1秒単位で計測）、時刻アラーム5本（うち1本スヌーズ付）・時報、LEDライト（残照付き）、フルオートカレンダー、操作音ON/OFF切替、12/24時間制表示切替
  • 3モデル 着用イメージ