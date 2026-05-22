PayPayは5月22日、Appleが展開する全国のApple Store全11店舗において、「PayPay」での支払いが利用可能になったと発表した。

全国のApple StoreでPayPayが利用可能に

Apple Storeは全国に11店舗を展開しており、今回の対応によりすべての実店舗でQRコード決済「PayPay」を使った支払いができるようになった。

PayPayはすでにApp StoreやApple Musicなどのデジタルサービスでの支払いにも対応しており、今回実店舗へも利用を拡大した。