PayPayは5月22日、Appleが展開する全国のApple Store全11店舗において、「PayPay」での支払いが利用可能になったと発表した。
Apple Storeは全国に11店舗を展開しており、今回の対応によりすべての実店舗でQRコード決済「PayPay」を使った支払いができるようになった。
PayPayはすでにApp StoreやApple Musicなどのデジタルサービスでの支払いにも対応しており、今回実店舗へも利用を拡大した。
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