メルペイは4月20日、クレジットカード「メルカード」または「メルカード ゴールド」の保有者を対象として、シンガーソングライター・tuki.のクローズド限定ライブに、1,100名を抽選で無料招待するキャンペーンを開始した。応募期間は5月17日23:59まで。

メルカード × tuki. 限定ライブ招待キャンペーンのビジュアル

6月16日にKT Zepp Yokohama（神奈川県横浜市西区みなとみらい）で開催するtuki.のクローズド限定ライブに、抽選で1,100名を無料招待。ライブの開場は18:00、開演は19:00を予定している。

応募資格は、5月17日23:59までに「メルカード」もしくは「メルカード ゴールド」を保有していること。現在保有していない場合でも、応募期間中に新規入会（審査通過）することで応募できる。また、キャンペーン特設ページからのエントリーが必要だ。

チケットは申込者1名、または申込者と同伴者の2名で申し込み可能だが、同伴者も「メルカード」または「メルカード ゴールド」の保有していることが条件。当選後のキャンセルおよび転売は禁止されている。

「メルカリモバイル」の契約者向けには追加特典も用意されており、ライブ当選確率のアップおよび1階ステージ前方エリアへの優先案内が受けられる。また、落選者の中から抽選で5名にtuki.のサイン入りポスターをプレゼントするダブルチャンスも設けられている。

「メルカード」は、フリマアプリ「メルカリ」での利用実績などに応じて限度額が決まるクレジットカードで、アプリ上で利用・管理が完結。メルカリの売上金（メルペイ残高）を支払いに充てられるほか、ポイント還元や柔軟な支払い日設定といった独自機能を持つ。

メルペイは「好きを楽しむ。メルカード」をコンセプトに、今回のライブ招待キャンペーンを通じてカード保有者が趣味や好きなことをよりおトクに楽しめる機会を提供するとしている。