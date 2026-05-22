メルカリは5月22日、ポケモンカードゲームの大会「メルカリ トレカ杯 2026」をベルサール秋葉原1F・2Fイベントホールにて6月28日に開催すると発表した。参加費は無料で、最大512名が参加可能だ。

「メルカリ トレカ杯 2026」告知ビジュアル

同イベントはトレーディングカードを楽しむきっかけを提供し、安心・安全なトレーディングカード取引体験を紹介することを目的に開催される。

大会形式は予選スイスドロー7回戦を実施し、上位32名が決勝トーナメントに進出する。決勝トーナメントではベスト32、16、8、4、決勝の計5試合が行われ、試合の模様はメルカリグループ公式YouTubeチャンネルにて生配信する。

試合中継や出演者による解説、現地レポートなどを通じ、会場に来場できない視聴者にも大会の熱気を届けるとしている。

大会本戦に加え、サイドイベントとして1名から参加でき、4名1組で実施する「4人フライトトーナメント」も開催予定だ。競技プレイヤーから普段トレーディングカードを楽しむ一般参加者まで、幅広い層に対応した場を提供する。

また、メルカリと資本業務提携を結ぶ駿河屋も会場内にブース出展し、トレーディングカードやサプライ品などを販売する予定だ。YouTubeの配信内では、メルカリでのトレカ売買のコツや便利な機能の紹介も行うという。

大会参加には有効なメルカリIDが必要で、18歳未満の参加者は保護者参加同意書が必要となる。エントリー期間は2026年5月23日～6月7日で、当選発表は6月12日を予定している。なお、特設ページは5月23日公開予定となっている。

賞品はポケモンカードゲームBOXで、優勝者には12BOX、準優勝に6BOX、ベスト4に4BOX、ベスト8に3BOX、ベスト16に2BOX、ベスト32に1BOXがそれぞれ贈られる。

なお、国内のトレーディングカード市場は拡大が続いており、2024年度は前年度比9％成長し、3,000億円を突破したという（日本玩具協会調べ）。メルカリにおいてもトレーディングカードを含むエンタメ・ホビーカテゴリーは全カテゴリー中最多の取引を誇り、2024年度の全体取引件数に占める比率は約43％にのぼる。