INFORICHは5月21日、モバイルバッテリーのシェアリングサービス「CHARGESPOT（チャージスポット）」とマイクロモビリティシェア「LUUP」によるコラボキャンペーン第2弾を5月25日10時より開始すると発表した。実施期間は5月25日 10:00～6月25日 23:59まで。

CHARGESPOTとLUUPのコラボキャンペーン第2弾

2025年9月に実施したコラボキャンペーン第1弾が想定を上回る反響を得たため、第2弾では第1弾（60分無料）から特典を大幅に拡大し、180分無料クーポンを提供する。

「LUUP初回180分ライド無料クーポン」は、キャンペーン期間中にLUUPアプリへ新規会員登録または初回ライドを行ったユーザーが対象。アプリ内のクーポンページでコード「CSLU26」を入力することで、初回ライドが180分無料になる（30日間有効）。

対象エリアは東京・大阪・横浜・京都・神戸・名古屋・広島・仙台・福岡・札幌・那覇など全国22エリア。なお、180分を超過した場合は超過分に通常料金が発生する。

LUUPの利用方法

「CHARGESPOT初回180分未満無料クーポン」は、CHARGESPOTを初めて利用するユーザーが対象。CHARGESPOTアプリをダウンロード後、マイページ内の「クーポン」から同コード「CSLU26」を入力すると付与される（30日間有効）。180分を超過した場合は通常料金430円との差額を請求する。

CHARGESPOTの利用方法

CHARGESPOTは全国47都道府県に約6万台（2026年3月時点）を設置する国内シェアNo.1のモバイルバッテリーシェアリングサービス。LUUPは電動キックボード・電動シートボード・電動アシスト自転車を展開するマイクロモビリティシェアで、スマートフォンアプリで車両を借り、ポートからポートへ移動できる。