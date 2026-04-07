Googleは4月7日、Pixelシリーズの廉価モデル「Google Pixel 10a」を正式発表した。背面カメラの出っ張りがない完全フラットなデザインが特徴で、IP68の防塵防水性能も備えている。Pixelシリーズとして初となる、日本限定モデル「Isai Blue」もお披露目された。

4月7日からNTTドコモ、KDDI／沖縄セルラー、ソフトバンク、楽天モバイルといったキャリアやGoogleストアを通じて予約を開始し、4月14日に発売する（一部モデル除く）。直販価格は128GBストレージ版が79,900円、256GBストレージ版が94,900円。Isai Blueは256GBストレージ版のみ用意され、5月20日に発売する。

Pixel 10aの実機。カメラの出っ張りはなく、完全なフラットデザインだ

Googleストアでは次回以降Googleストアで使える10,000円分のGoogleストアポイント還元や、対象スマートフォンの下取りキャンペーンを展開。下取りによりPixel 10aを（Googleストアポイント還元と合わせて）実質39,800円から提供するほか、、Pixel Buds 2aの50％割引などを実施する。期間は2026年4月7日から4月27日まで。

背面フラットのPixel 10a、日本限定「Isai Blue」が登場

Pixel 10aはGoogleのスマートフォン「Pixel」シリーズの中でも、手に取りやすい価格帯となるPixel Aシリーズの最新モデル。グローバルでは2026年2月に発表されていたが、今回日本での発売日や価格情報などが正式発表された。

Pixel 10a。左から順にLavender、Fog、Berry、Obsidian、Isai Blue（日本限定）

Pixel 10aの主な特徴

従来モデルではわずかに出っ張っていた背面のカメラバーを廃止し、背面を完全にフラット化した新デザインを採用した。カメラモジュールのベースを薄型化したほか、内部のアルミ素材を極限まで削るなど、耐久性を損なわずに削ぎ落とすことでフラットデザインを実現した。重量と携帯性のバランスを取り、平面に置いてもがたつかず、ポケットにも入れやすいようになっている。

本体のタフネス性能も高め、IP68等級の防水・防塵性能と耐久性の高い素材を採用し、Pixel aシリーズで最も頑丈なモデルとうたう。ディスプレイには、さらに強化したCorning Gorilla Glass 7iを採用し、傷や落下に対する耐久性が上がっている。

パネルは6.3インチのActuaディスプレイで、最大輝度はシリーズ最高の3,000ニト。背面カメラは48MPメイン＋13MP超広角の2レンズを搭載した。カメラ機能は、集合写真を最大150フレームで解析し、全員のベスト表情を合成する「オートベストテイク」や、撮影時に構図やヒントを案内する「カメラコーチ」といったPixel 10シリーズに搭載するものを利用可能だ。望遠レンズは非搭載だが、最大8倍の超解像ズーム（デジタルズーム）機能を備える。

Pixel 9aの背面カメラ（左）と10aの背面カメラ（右）。9aのカメラバーはわずかに出っ張っているが、10aは完全なフラットデザインになっている

プロセッサは上位モデルより1世代前となるTensor G4を搭載。メモリは8GB、ストレージはモデルにより128GBまたは256GBを用意する。

本体はフレームに100％リサイクルアルミ、背面に81％リサイクル複合素材などを利用するほか、リサイクル由来のコバルト・金・銅を初採用。また梱包材にプラスチックを完全不使用とするなど環境負荷の低減に配慮した。

Pixel 10シリーズをはじめとした一部のAndroidスマートフォンでは、ファイル共有機能「Quick Share」がAppleのAirDropと連携しiPhoneとのファイル共有に対応するが、Pixel 10aも同様。このほか、Pixelシリーズ向けの月例アップデート「Pixel Drop」や、最長7年のOS／セキュリティアップデートに対応する。

専用の本体ケースは4,900円。また完全ワイヤレスイヤホン「Pixel Buds 2a」の新色Fog、Berryも23,800円で同時発表され、いずれも4月14日に発売する。

Pixel Buds 2aの新色も登場。左がFog、右がBerry

ヘラルボニーとコラボ、深い青とアートの壁紙が魅力

Pixel 10aは外観と性能の進化に加え、日本市場向けの特別モデルが用意されている。

Pixel 10aシリーズの標準色はLavender、Berry、Fog、Obsidianの4色だが、日本ではこれに加え日本限定モデル「Isai Blue」が提供される。このIsai Blueは、障害のイメージ変容と福祉を起点に新たな文化の創出を目指す日本発の会社、ヘラルボニーとコラボレーションして作られたモデルだ。

Googleとヘラルボニーの両社が取り組む「一人ひとりの可能性を広げ、多様性を肯定する」という想いを軸に、Pixel 10周年を記念して日本限定モデルの“共創”が実現したという。

本体の深い青色は、自閉症のシンボルカラーである青（4月2日の世界自閉症啓発デーで活用される象徴的な色で、癒しや希望などを表す）がベース。“Isai”の名称はヘラルボニーが掲げるミッション「異彩を、 放て。」から着想を得、Google側からヘラルボニーに提案したという。

今回Isai Blueモデルで協業したヘラルボニー契約作家は水上詩楽（みずかみ しがく）氏、工藤みどり氏、伊賀敢男留（いが かおる）氏、藤田望人（ふじた のぞみ）氏。

Isai Blueモデルでは水上氏、工藤氏、伊賀氏の作品を扱った壁紙・アイコンデザインの独自セット「テーマパック」3種類（Shigaku、Midori、Kaoru）を標準搭載する。また化粧箱には工藤氏の作品をプリントし、コラージュを得意とする藤田氏の作品をステッカー化して同梱した。

Pixelシリーズのデザインを手掛けるGoogle インダストリアルデザイナーの松岡良倫氏は「ただの塗装された表面的な青さではなく、深みがあることが特徴」と紹介

1つの国・市場限定のモデルを出す試みはGoogleの他デバイスを含めても同社初の取り組みとなる。Googleでは作品の意図を損なわないように気を付けつつ、壁紙やアイコンデザインへの落とし込みを行った。テーマパックのアイコンはAIも活用して作成したという。

Shigakuに採用されているアイコンデザイン

GoogleはAシリーズの評判が高い日本市場において、Aシリーズを通じたブランド戦略を重視しており、今回は「美しいデザインや優れたカメラ、最新AIといった要素に焦点を当て、Googleのいいところを凝縮した」と紹介した。

Pixel 10aの主な仕様は以下の通り。

OS: Android 16

CPU: Google Tensor G4

内蔵メモリ: 8GB

ストレージ: 128GB／256GB

外部ストレージ: ―

ディスプレイ: 6.3インチ（60～120Hz）

バッテリ容量: 通常使用で30時間以上

メインカメラ: 48MP 広角（f/1.7）／13MP 超広角（f/2.2）

前面カメラ: 13MP 超広角（f/2.2）

5G: 1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 12 / 20 / 26 / 28 / 38 / 40 / 41 / 66 / 75 / 77 / 78 / 79

LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 26 / 28 / 32 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 66 / 75

Wi-Fi: 6E

Bluetooth: Bluetooth 6

NFC: ○

防塵・防水: IP68

本体サイズ: 縦153.9×横73.0×9.0mm

重さ: 183g

カラーバリエーション: Lavender、Berry、Fog、Obsidian、Isai Blue（日本限定モデル）