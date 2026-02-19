2月19日、6.3インチのGoogle純正Androidスマートフォン「Pixel 10a」がグローバル発表されました。価格は499米ドル（約77,000円、1ドル＝153.7円換算）でPixelシリーズの中では普及価格帯にあたります。9aからの主要な進化ポイントをみてみましょう。10aの概要はニュース記事をぜひご参照ください。
Pixel 10aと9aの主要スペック比較
|Pixel 9a
|Pixel 10a
|初期OS
|Android 15
|Android 16
|チップ
|Google Tensor G4
|Google Tensor G4
|ディスプレイ
|6.3インチ 1,080×2,424ドット 最大2,700 ニト
|6.3インチ 1,080×2,424ドット 最大3,000 ニト
|カバーガラス
|Gorilla Glass 3
|Gorilla Glass 7i
|リフレッシュレート
|60-120Hz
|60-120Hz
|メモリ
|8GB
|8GB
|ストレージ
|128GB／256GB
|128GB／256GB
|リアカメラ
|48MP + 13MP
|48MP + 13MP
|フロントカメラ
|13MP
|13MP
|バッテリー
|5,100mAh
|5,100mAh
|充電
|最大23W／ワイヤレス充電対応
|最大45W／ワイヤレス充電対応
|Bluetooth
|v6
|v5.3
|防水・防塵
|IP68
|IP68
|サイズ
|W73.3×D8.9×H154.7mm
|W73.0×D9.0×H153.9mm
|重さ
|約186g
|約183g
2機種ともにTensor G4、8GBメモリ、128GB／256GBストレージ、48MP（メイン）+ 13MP（超広角）カメラを搭載するなど主要スペックは似通っており、処理能力に大きな違いはなさそうです（Pixel 10シリーズに搭載されているTensor G5チップが搭載される噂もありましたが、見送られた形です）。
最も実用的な進化点は充電ワット数で、最大45W対応となったため、急速充電がより速くなることが見込まれます。バッテリー容量は同じ5,100mAhですが、9aと比べるとスーパー バッテリー セーバー モード使用時の駆動時間が最大120時間まで伸びました（9aは最大100時間）。またAシリーズで初めて「Satellite SOS」（衛星経由で緊急サービスへ通報する機能）に対応するなど、機能面の進化もみられます。
デザインは9aのフラットデザインを踏襲。カメラ部分の出っ張りもなく“寝かせたときでも完全にフラット”だと説明されています。ガラスの強度が上がっているのもうれしいポイント。カラーはFog／Obsidian／Berry／Lavenderの4色。9aと同じ色はObsidianのみで、Fogは非常に薄いグリーン系（Pixel Buds ProのFogカラーと似ています）、Berryは鮮やかなマゼンタ、Lavenderは紫かと思いきや、Pixel 10におけるIndigoを明るくしたようなパステルブルーです。
Pixel 10aは日本での発売も予定されています。今後の公式情報を楽しみに待ちたいですね。