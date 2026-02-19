2月19日、6.3インチのGoogle純正Androidスマートフォン「Pixel 10a」がグローバル発表されました。価格は499米ドル（約77,000円、1ドル＝153.7円換算）でPixelシリーズの中では普及価格帯にあたります。9aからの主要な進化ポイントをみてみましょう。10aの概要はニュース記事をぜひご参照ください。

Pixel 10a。カラーはFog／Obsidian／Berry／Lavenderの4色

Pixel 10aと9aの主要スペック比較

Pixel 9a Pixel 10a 初期OS Android 15 Android 16 チップ Google Tensor G4 Google Tensor G4 ディスプレイ 6.3インチ 1,080×2,424ドット 最大2,700 ニト 6.3インチ 1,080×2,424ドット 最大3,000 ニト カバーガラス Gorilla Glass 3 Gorilla Glass 7i リフレッシュレート 60-120Hz 60-120Hz メモリ 8GB 8GB ストレージ 128GB／256GB 128GB／256GB リアカメラ 48MP + 13MP 48MP + 13MP フロントカメラ 13MP 13MP バッテリー 5,100mAh 5,100mAh 充電 最大23W／ワイヤレス充電対応 最大45W／ワイヤレス充電対応 Bluetooth v6 v5.3 防水・防塵 IP68 IP68 サイズ W73.3×D8.9×H154.7mm W73.0×D9.0×H153.9mm 重さ 約186g 約183g

2機種ともにTensor G4、8GBメモリ、128GB／256GBストレージ、48MP（メイン）+ 13MP（超広角）カメラを搭載するなど主要スペックは似通っており、処理能力に大きな違いはなさそうです（Pixel 10シリーズに搭載されているTensor G5チップが搭載される噂もありましたが、見送られた形です）。

最も実用的な進化点は充電ワット数で、最大45W対応となったため、急速充電がより速くなることが見込まれます。バッテリー容量は同じ5,100mAhですが、9aと比べるとスーパー バッテリー セーバー モード使用時の駆動時間が最大120時間まで伸びました（9aは最大100時間）。またAシリーズで初めて「Satellite SOS」（衛星経由で緊急サービスへ通報する機能）に対応するなど、機能面の進化もみられます。

デザインは9aのフラットデザインを踏襲。カメラ部分の出っ張りもなく“寝かせたときでも完全にフラット”だと説明されています。ガラスの強度が上がっているのもうれしいポイント。カラーはFog／Obsidian／Berry／Lavenderの4色。9aと同じ色はObsidianのみで、Fogは非常に薄いグリーン系（Pixel Buds ProのFogカラーと似ています）、Berryは鮮やかなマゼンタ、Lavenderは紫かと思いきや、Pixel 10におけるIndigoを明るくしたようなパステルブルーです。

Pixel 10aは日本での発売も予定されています。今後の公式情報を楽しみに待ちたいですね。