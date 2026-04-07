楽天モバイルが、Googleの最新スマートフォン「Google Pixel 10a」の予約受付を4月7日から開始した。日本限定カラーの「Isai Blue」も取り扱う。価格は、128GBモデルが89,760円、256GBモデルが108,240円。発売は4月14日。

MNPでPixel 10aを購入し、Rakuten最強プランやRakuten最強U-NEXTを契約すると、10,000ポイントの楽天ポイントを還元する。あわせて、買い替え超トクプログラムを利用すると、128GBモデルが実質13,760円（月額990円×24回）で利用できる。

日本限定カラーの「Isai Blue」も取り扱うが、予約受付は実施せず、楽天モバイル公式サイトからのみ購入できる。ストレージは256GBモデルのみの取り扱いとなる。

Pixel 10aは、Pixelシリーズで手に取りやすい価格帯にしたPixel aシリーズの最新モデル。従来モデルではわずかに出っ張っていた背面のカメラバーを廃止し、背面を完全にフラット化した。本体のタフネス性能も高め、IP68等級の防水・防塵性能と耐久性の高い素材を採用し、Pixel aシリーズで最も頑丈なモデルとうたう。