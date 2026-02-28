ポケモン公式YouTubeチャンネルで2月27日 23:00より配信された「Pokémon Presents（ポケモンプレゼンツ）」にて、シリーズ完全新作『ポケットモンスター ウインド・ウェーブ』が発表された。対応機種はNintendo Switch 2、2027年に全世界同時発売を予定している。

配信のラストでプロモーションムービーを公開。新たな主人公とおぼしき人物や、新御三家ポケモンとして、こいぬポケモン「ポムケン」、みずやもりポケモン「ミオリー」、まめひよこポケモン「ハブロウ」が登場した。それに加え、目新しい見た目の特別なピカチュウ「ピカチュウ（カゼピカくん）」と「ピカチュウ（ナミピカちゃん）」も登場した。

完全新作のほかにも、ミュージックプレイヤーの新商品やポケモンGOのイベント、ポケモンスリープでは今夜からミュウが登場すると明かされるなど、非常にサプライズの多い内容だった。

©2026 Pokémon.

©1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。