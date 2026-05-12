楽天モバイルは5月12日、英Nothing製スマートフォン「CMF Phone 2 Pro」の販売価格を改定し、47,900円から4,800円値下げした税込43,100円に変更した。同日午前9時より、楽天モバイル公式サイト、楽天モバイルショップ、楽天モバイル公式 楽天市場店で新価格を適用する。

「CMF Phone 2 Pro」の販売価格を税込43,100円に改定

CMF Phone 2 Proは、Nothingのサブブランド「CMF by Nothing」が手がける低価格シリーズの最新モデルで、楽天モバイルが国内携帯キャリアとして唯一取り扱う機種。最大20倍のデジタルズームに対応する望遠カメラを含む背面トリプルカメラと、おサイフケータイ機能を搭載する。本体は防塵・防滴構造（IP54）に対応し、ストレージ8GB＋256GBモデルをブラック、ホワイト、オレンジの3色で展開している。

今回の価格改定とあわせて、実施中の「Rakuten最強プランはじめてお申し込み特典」キャンペーンを利用することで、さらに割安に購入できる。他社から電話番号そのままの乗り換え（MNP）で「Rakuten最強プラン」または「Rakuten最強U-NEXT」を申し込んだユーザーを対象に10,000ポイントを還元するもので、実質33,100円で本製品を購入できる。

なお、「Rakuten最強プラン（データタイプ）」の申し込みや、「Rakuten最強プラン（データタイプ）」から「Rakuten最強プラン」または「Rakuten最強U-NEXT」へのプラン変更、「Rakuten最強プラン」と「Rakuten最強U-NEXT」間のプラン変更は、「Rakuten最強プランはじめてお申し込み特典」キャンペーンの対象外となる。