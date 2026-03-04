KDDIは、iPhone 17eの予約受付を3月4日23時15分から開始する。auおよびUQ mobileのiPhone取り扱い店で予約を受け付け、3月11日8時に発売する。なおauでは新しいiPad Airの予約受付も同時に開始する。

au Online ShopのiPhone 17e機種代金

au Online ShopにおけるiPhone 17eの機種代金は、256GBモデルが119,900円、512GBモデルが161,900円。

スマホトクするプログラムを利用する場合の実質負担額は47円から。同プログラムでは24回払いで端末を購入し、一定期間使用後25カ月目までに端末を返却して最終回分の支払いの免除を受けることになる。

なお、スマホトクするプログラムの実質負担額はau Online Shop お得割（33,000円～44,000円割引）適用時のもの。

UQ mobile オンラインショップのiPhone 17e機種代金

UQ mobile オンラインショップにおけるiPhone 17eの機種代金は、256GBモデルが119,900円、512GBモデルが161,900円で、auと同額。

スマホトクするプログラムを利用する場合の実質負担額は16,547円からで、プログラムの仕組みはauと同様。

なお、スマホトクするプログラムの実質負担額はUQ mobile オンラインショップおトク割（11,000円～27,500円割引）適用時のもの。

au Online ShopのiPad Air機種代金

11インチiPad Air（M4）および13インチiPad Air（M4）はauでのみ取り扱う。

au Online Shopにおける11インチiPad Air（M4）の機種代金は149,800円から、13インチiPad Air（M4）の機種代金は186,800円から。スマホトクするプログラムを利用する場合の実質負担額は、11インチiPad Air（M4）が78,800円から、13インチiPad Air（M4）が96,800円から。